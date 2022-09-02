Композитор із ПАР звинуватив Меган Маркл у брехні

Йдеться про скандальне інтерв'ю Маркл, у якому вона порівняла себе з Нельсоном Манделою

Днями в глянці вийшло велике інтерв'ю з Меган Маркл, в якому вона розмовляла з журналістами про себе, свою кар'єру та свої стосунки з королівською британською родиною. Під час обговорення вона порівняла себе з Нельсоном Манделою, знаменитим борцем з апартеїдом, зазначивши, що якийсь південноафриканський актор сказав їй, що її весілля з принцом Гаррі викликало такий самий ажіотаж у ПАР, як і визволення Мандели після багаторічного ув'язнення. Розгорівся скандал. Про це пише Daily Mail.

Спочатку онук покійного Мандели, Звевелиліле "Мандла" Мандела, сказав, що здивований заявами Меган Маркл, і зазначив, що її "весілля з білим принцом" та звільнення його діда з в'язниці — події незрівнянні. І ніхто не тріумфував на вулицях, як вона розповідала.

В інтерв'ю Меган Маркл розповіла, що про тріумфування їй повідомив якийсь актор з ПАР на лондонській прем'єрі фільму "Король Лев", але єдиним південноафриканцем на прем'єрі в Лондоні був відомий композитор Лебоханг "Лебо М" Мораке, який справді спілкувався з Меган і принцом Гаррі, але це був хвилинний обмін люб'язностями і він точно не згадував про Нельсона Манделу.

"Я дійсно був на прем'єрі "Короля Лева" у 2019 році і зустрів королівську родину. Я не пам'ятаю всі подробиці тієї розмови, адже це було три роки тому, але розмова тривала менш як хвилину, ми говорили про візит членів королівської родини до ПАР і Ботсвану. Я єдиний південноафриканець, який безпосередньо пов'язаний як з фільмами "Король Лев", так і з бродвейськими постановками", — повідомив Мораке.

У мережі є відео прем'єри і там чути, але принц Гаррі говорить з Мораке про візит до Малаві та Африки загалом.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл на прем'єрі "Король Лев"

Мораке стоїть поряд з американським співаком Фарреллом Вільямсом.

Чути, як містер Мораке каже: "Для мене велика честь познайомитися з вами. Всі у Південній Африці чули про Меган Маркл".

Коли Гаррі розповідає про їхню майбутню подорож до Південної Африки, містер Мораке каже: "О, це фантастика", і герцоги Сассекські відходять до Фаррелла.

А актор Джон Кані, який озвучував Рафіки та родом із ПАР, з Меган не зустрічався, його не було на прем'єрі в Лондоні. Але він все ж таки прокоментував інтерв'ю Меган Маркл, і зазначив, що її твердження про те, що її весілля викликало таке ж захоплення, як і звільнення Мандели з в'язниці — неправильне. Бо зараз ніхто й не згадає, коли це сталося. А ось визволення Нельсона Мандели він пам'ятає, бо це була епохальна подія.

"Світ зупинився 11 лютого 1990 року. Вся країна і більшість людей, що народилися в сімдесяті роки, не знали, як виглядає містер Мандела. Коли ворота в'язниці Полсмур відчинилися, вся південноафриканська нація, весь африканський континент і весь світ завмерли. Ми зрозуміли, що це він ішов поруч зі своєю дружиною. Він підняв руку, і ми видихнули: "Це він!", адже ми не бачили його з 1964 року. Це було подією світового масштабу. Ні Меган, нікого іншого не можна навіть згадати нарівні з цією подією", — зазначив Кані.