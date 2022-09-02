Композитор из ЮАР обвинил Меган Маркл во лжи

Речь идет о скандальном интервью Маркл, в котором она сравнила себя с Нельсоном Манделой

На днях в глянце вышло большое интервью с Меган Маркл, в котором она беседовала с журналистами о себе, своей карьере и своих отношениях с королевской британской семьей. В ходе обсуждения она сравнила себя с Нельсоном Манделой, знаменитым борцом с апартеидом, отметив, что некий южноафриканский актер сказал ей, что ее свадьба с принцем Гарри вызвала такой же ажиотаж в ЮАР, как и освобождение Манделы после многолетнего заключения. Разгорелся скандал. Об этом пишет Daily Mail.

Сначала внук покойного Манделы, Звеливелиле "Мандла" Мандела, сказал, что удивлен заявлениями Меган Маркл, и отметил, что ее "свадьба с белым принцем" и освобождение его деда из тюрьмы – события несравнимые. И никто не ликовал на улицах, как она рассказывала.

В интервью Меган Маркл рассказала, что о ликованиях ей сообщил некий актер из ЮАР на лондонской премьере фильма "Король Лев", но единственным южноафриканцем на премьере в Лондоне был известный композитор Лебоханг "Лебо М" Мораке, который действительно общался с Меган и принцем Гарри, но это был минутный обмен любезностями и он точно не упоминал Нельсона Манделу.

"Я действительно был на премьере "Короля Льва" в 2019 году и встретил королевскую семью. Я не помню все подробности того разговора, ведь это было три года назад, но беседа длилась меньше минуты, но мы говорили о предстоящем визите членов королевской семьи в ЮАР и Ботсвану. Я единственный южноафриканец, напрямую связанный как с фильмами "Король Лев", так и с бродвейскими постановками", — сообщил Мораке.

В Сети есть видео премьеры и там слышно, но принц Гарри говорит с Мораке о визите в Малави и в Африку в общем.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл на премьере фильма "Король Лев"

Мораке стоит рядом с американским певцом Фарреллом Уильямсом.

Слышно, как мистер Мораке говорит: "Для меня большая честь познакомиться с вами. Все в Южной Африке слышали о Меган Маркл".

Когда Гарри рассказывает об их предстоящей поездке в Южную Африку, мистер Мораке говорит: "О, это фантастика", и герцоги Сассекские отходят к Фарреллу.

А актер Джон Кани, который озвучивал Рафики и родом из ЮАР, с Меган не встречался, его не было на премьере в Лондоне. Но он все же прокомментировал интервью Меган Маркл, и отметил, что ее утверждение о том, что ее свадьба вызвала такой же восторг, как и освобождение Манделы из тюрьмы – неверно. Потому что сейчас никто и не вспомнит, когда это произошло. А вот освобождение Нельсона Манделы он помнит, потому что это было эпохальное событие.

"Мир остановился 11 февраля 1990 года. Вся страна и большинство людей, родившихся в семидесятые годы, не знали, как выглядит мистер Мандела. Когда ворота тюрьмы Полсмур открылись, вся южноафриканская нация, весь африканский континент и весь мир замерли. Мы поняли, что это он шел рядом со своей женой. Он поднял руку, и мы выдохнули: "Это он!", ведь мы не видели его с 1964 года. Это было событие мирового масштаба. Ни Меган, ни кто либо другой, не может быть даже упомянут наравне с этим событием", — отметил Кани.