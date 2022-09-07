Меган Маркл не хочет, чтобы принц Гарри потерял отца, как она

Герцогиня намекнула на свои сложные отношения с отцом, Томасом Марклом.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл хочет, чтобы принц Гарри помирился со своим отцом, принцем Чарльзом. Об этом пишет Marie Claire.

Американская актриса поддерживает своего мужа, скучающего по родине и оставшейся в Великобритании семье. С принцем Уильямом у герцога Сассекского также сложные отношения, братья избегали друг друга во время летних встреч. Однако с отцом у принца Гарри куда более простые отношения. Тем не менее, сын принцессы Дианы редко посещает принца Чарльза.

"Гарри сказал мне, что я потеряла своего папу в этом процессе. Для них это не обязательно должно быть так, как для меня, но это его решение", — призналась Меган Маркл, намекая на свои сложные отношения с отцом, Томасом Марклом.

Отец жены наследника британского престола публично обвинял дочь во лжи и продавал прессе эксклюзивные кадры и подробности детства Меган Маркл.

[ + – ] Принц Гарри и принц Чарльз с маленьким Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Герцогиня хотела бы, чтобы Гарри и Чарльз помирились, но она не будет вмешиваться и мешать им.

Тем не менее, принц Гарри и Меган Маркл посетили дом Чарльза на юбилейных выходных. Сын королевы Елизаветы и наследник британской короны даже познакомился с младшей внучкой Лилибет Дианой, родившейся уже в США в июне 2021.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл выгуляла в Дюссельдорфе штаны за более 40 тысяч гривен.

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