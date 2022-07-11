Стало известно, почему Букингемский дворец боится Меган Маркл

Герцогиня Сассекская спровоцировала новый скандал вокруг своей персоны.

Накануне стало известно о еще одном скандале в королевском дворе Великобритании, связанном с супругой принца Гарри Меган Маркл. Об этом пишет Mirror.

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Во время проживания в Лондоне герцогиня Сассекская издевалась над работниками Букингемского дворца, как рассказывали они позже. Впоследствии королевские эксперты начали свое расследование по инциденту, наняв частную компанию. Однако результаты до сих пор не обнародованы.

Как известно, королева Великобритании уже получила документы по результатам расследования, однако не спешит показать их общественности.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри переехали в США в 2020 Фото: Instagram/sussexroyal

В частности, сотрудники Букингемского дворца опасаются, что пострадавшие от супруги принца Гарри могут начать рассказывать журналистам подробности, поэтому уговаривают Елизавету Вторую опубликовать выводы следователей.

По словам королевского эксперта, если Букингемский дворец расскажет о поведении герцогини Сассекской, Меган Маркл и принц Гарри дадут новое скандальное интервью журналистке Опре Уинфри, чтобы рассказать о своем отношении к происходящему.

[ + – ] Дочь Меган Маркл и принца Гарри Лилибет Фото: Instagram misanharriman

"Это не только необычно, но и абсолютно беспрецедентно. Я думаю, что причина, по которой они не публикуют отчет, состоит в том, что семья боится герцога и герцогиню Сассекских. Они знают, что, если расскажут правду, Гарри и Меган снова сыграют жертву в Опры", — отмечают эксперты.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обманули королеву Елизавету в период, когда у них родилась дочь Лилибет.

Также Фокус писал о деле о травле самой Меган Маркл в Букингемском дворце. Расследование инцидента уже закончили.