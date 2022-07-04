Меган Маркл и принц Гарри обманули королеву Елизавету

В королевской семье Великобритании назревает новый скандал.

Королевский внук принц Гарри и его жена Меган Маркл обманули королеву Елизавету Вторую в 2021. Об этом пишет Tatler.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Британский дизайнер и близкий человек к королевскому кругу Ники Хаслам рассказал о том, что герцоги Сассекские сначала собирались назвать свою первую дочь Дорией, однако впоследствии передумали и решили назвать ребенка Лилибет — детским прозвищем королевы Елизаветы.

Как рассказывает дизайнер, принц Гарри решил сначала поговорить со своей бабушкой и спросить ее разрешения. Однако между родственниками возникло недоразумение, ведь королева подумала, что внук назовет свою дочь Элизабет, а не ее детским прозвищем, которое использовали только самые близкие к монарху люди.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри переехали в США в 2020 Фото: The Royal Family

"Я слышал, как он (Гарри) позвонил ей и сказал: "Мы хотим назвать нашу дочь в честь тебя, бабушка". Она сказала: "Как мило с твоей стороны, спасибо", думая, что речь идет об имени Элизабет. Так они получили разрешение, но не назвали имя", – признался Хаслам.

Лилибет Диана родилась уже в США в июне 2021. Лишь через год она познакомилась со своими королевскими родственниками в Лондоне. Однако с кузенами, детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон так и не удалось встретиться, ведь герцоги Кембриджские отказались посетить первый день рождения ребенка.

[ + – ] Дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

Напомним, родные братья принц Гарри и принц Уильям до сих пор не могут наладить свои отношения. Между герцогами постоянно возникают конфликты.

Также Фокус писал о закрытии дела по травле Меган Маркл в Букингемском дворе. Ранее жена принца Гарри заявляла об унижениях во дворце, однако доказательств до сих пор не найдено.