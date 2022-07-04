Меган Маркл та принц Гаррі обманули королеву Єлизавету

У королівській родині Великобританії назріває новий скандал.

Королівський онук принц Гаррі та його дружина Меган Маркл обманули королеву Єлизавету Другу у 2021. Про це пише Tatler.

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Британський дизайнер та близька людина до королівського кола Нікі Хаслам розповів про те, що герцоги Сассекські спочатку збиралися назвати свою першу доньку Дорією, проте згодом передумали та вирішили назвати дитину Лілібет — дитячим прізвиськом королеви Єлизавети.

Як розповідає дизайнер, принц Гаррі вирішив поговорити спочатку зі своєю бабусею та запитати її дозволу. Проте між родичами виникло непорозуміння, адже королева подумала, що онук назве свою доньку Елізабет, а не її дитячим прізвиськом, яке використовували лише найближчі до монарха люди.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі переїхали до США у 2020 Фото: The Royal Family

"Я чув, як він (Гаррі) зателефонував їй і сказав: "Ми хочемо назвати нашу дочку на честь тебе, бабусю". Вона сказала: "Як мило з твого боку, дякую", думаючи, що йдеться про ім'я Елізабет. Так вони отримали дозвіл, але не назвали ім'я", — зізнався Хаслам.

Лілібет Діана народилася уже у США у червні 2021. Лише через рік вона познайомилася зі своїми королівськими родичами у Лондоні. Проте з кузенами, дітьми принца Вільяма та Кейт Міддлтон так і не вдалося зустрітися, адже герцоги Кембриджські відмовилися відвідати перший день народження дитини.

[ + – ] Донька принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет Фото: Instagram misanharriman

Нагадаємо, рідні брати принц Гаррі та принц Вільям досі не можуть налагодити свої стосунки. Між герцогами постійно виникають конфлікти.

Також Фокус писав про закриття справи щодо цькування Меган Маркл у Букінгемському дворі. Раніше дружина принца Гаррі заявляла про приниження в палаці, проте доказів досі не знайдено.