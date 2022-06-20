Стало відомо, чому принц Гаррі та принц Вільям не можуть помиритися
Навіть під час Платинового ювілею королеви рідним братам не вдалося примиритися.
Майбутній правитель Великобританії принц Вільям та його менший брат принц Гаррі давно переживають не найкращі часи у своїх стосунках. Напередодні джерело видання The Sun повідомило, що стало вагомою причиною, через яку брати ще довго не знайдуть спільної мови.
Як відомо, принц Вільям дуже засмучений тим фактом, що втратив практичну найближчу та найріднішу людину у цьому світі. Адже їхня мама принцеса Діана загинула в автокатастрофі у 1997, коли братам ще не було і вісімнадцяти років. Проте миритися з герцогом Сассекським принц Вільям наразі не планує.
"Він щиро любить брата. Проте вважає, що є речі, які просто недопустимі. Очевидно, що Гаррі перейшов цю межу", — зазначило джерело.
Також королівський інсайдер додав, що герцог Кембриджський вважає, що принц Гаррі "не поважає королеву та їхню родину". Адже у березні 2020 подружжя герцогів Сассекських дало інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі, у якому "винесло багато сміття" з королівського двору. Зокрема дружина принца Меган Маркл розповідала про расову дискримінацію у стінах Букінгемського палацу.
Принц Гаррі з дружиною склали королівські обов'язки на початку 2020 та переїхали до США, на батьківщину дружини герцога. Там у них народилася донька Лілібет Діана, яка зустрілася з королівською родиною лише під час святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети Другої на престолі у червні 2022. Проте принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон категорично відмовилися відвідати святкову вечірку з приводу першого дня народження дівчинки та знайомити своїх дітей з кузиною.
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