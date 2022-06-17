Чому діти принца Вільяма та принца Гаррі носять різні прізвища: не обійшлося без королеви

Свого часу королева подбала про те, які прізвища носитимуть титуловані родичі й ті, хто залишився без титулів.

Багатьох шанувальників британської королівської сім'ї дивує той факт, що в дітей принца Вільяма та принца Гаррі різні прізвища, хоча їхні батьки — рідні брати, народжені в одному шлюбі. Якщо в приців Джорджа та Луї та їхньої сестри Шарлотти прізвище Кембридж, то Арчі та Лілібет, діти герцогів Сассекських, носять прізвище Маунтбеттен-Віндзор, пише Hello.

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Сини та дочки принца Вільяма отримали прізвище на честь титулу свого батька, герцога Кембриджського. Так, принц Джордж був зарахований як Джордж Кембридж у свою школу Thomas's Battersea. Так само його сестра принцеса Шарлотта відома як Шарлотта Кембридж, а Луї в дитячому садку записаний як Луї Кембридж.

[ + – ] У принців Джорджа, Луї та принцеси Шарлотті прізвище Кембридж Фото: Getty Images

Що стосується принца Гаррі та його дітей, то, згідно з офіційним сайтом королівської сім'ї, у заяві, зробленій королевою в Таємній раді в 1960 році, говорилося, що нащадки монарха по чоловічій лінії без королівських стилів і титулів мають носити ім'я Маунтбеттен-Віндзор. Коли в травні 2019 року в Гаррі та Меган народився син Арчі, Букінгемський палац оголосив, що королівський малюк не отримав титулу та буде відомий як Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор. Його молодша сестра Лілібет Діана носить те саме прізвище.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл із Арчі та Лілібет Маунтбеттен-Віндзор Фото: Archewell Foundation

Що стосується принців Вільяма та Гаррі, то вони виросли з прізвищем "Вельс", використовуючи його в школі, університеті та під час служби в армії. Вільям був відомий як лейтенант Вельс, а Гаррі мав звання капітана Вельса. Це пов'язано з тим, що титул їхнього батька, принца Чарльза, — принц Вельський, але після укладання шлюбів Вільям і Гаррі отримали нові титули від своєї бабусі, королеви, — герцог Кембриджський і герцог Сассекський.

Схожа ситуація в дочок принца Ендрю, принцес Євгенії та Беатріс, які використовують прізвище "Йорк" на честь свого батька, герцога Йоркського.

Раніше ми розповідали, чому ніхто не називає королеву Єлизавету II її дитячим прізвиськом Лілібет.