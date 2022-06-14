Стало відомо, чому ніхто не називає королеву Єлизавету Лілібет

Принц Філіп став останнім, хто назвав так монарха.

Стало відомо, чому королеву Великобританії Єлизавету Другу практично ніхто наразі не називає її дитячим прізвиськом — Лілібет. Про це пише Marie Claire.

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Як відомо, Лілібет британського монарха прозвали ще в дитинстві, коли королева сама не змогла вимовити свого імені. З того часу це прізвисько стало практично другим іменем Єлизавети серед близьких.

Проте наразі практично ніхто не називає так королеву. Причиною стала смерть чоловіка Єлизавети, принца Філіпа навесні 2021. Він останній так називав свою дружину, оскільки знав її ще з дитинства. А оскільки і він, і більшість родичів королеви вже померли, більше ніхто не сміє назвати її дитячим прізвиськом, яке несе в собі особливе тепло з юних літ.

[ + – ] Королева Єлизавета та принц Філіп прожили в офіційному шлюбі понад 70 років Фото: People

Батько Її Величності, король Георг VI, говорив: "Лілібет — моя гордість. Маргарет — моя радість", — маючи на увазі молодшу сестру королеви, принцесу Маргарет.

У червні 2021 королівський онук принц Гаррі та його дружина Меган Маркл назвали свою першу доньку Лілібет Діана (на честь королеви Єлизавети та покійної матері герцога Сассекського, принцеси Діани).

[ + – ] Королева Єлизавета в дитинстві Фото: Getty Images

Також відомо, що в рукописній записці, залишеній на труні герцога Единбурзького під час його похорону, королева підписала її "від Лілібет".

Нагадаємо, 96-річна королева Єлизавета, яка нещодавно відсвяткувала свій Платиновий ювілей на троні, вперше за 70 років пропустить перегони в Аскоті.

Також Фокус писав про особистий рекорд королеви Єлизавети.