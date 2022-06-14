Королева Єлизавета II встановила світовий рекорд

Раніше монархом, який найдовше правив, вважався французький король Людовік XIV, проте історики знайшли один нюанс.

96-річна британська королева Єлизавета II є на сьогодні найдовгоправнішим активним монархом у світі, упевнений королівський біограф Хьюго Вікерс, пише Daily Mail.

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Раніше вважалося, що найдовше у світі на престолі знаходився король Франції Людовік XIV ("Король-Сонце"), який став монархом у чотири роки після смерті свого батька Людовіка XIII і правив із 14 травня 1643 року по 1 вересня 1715-го. Хоча він був коронований королем Людовіком XIV з травня 1643 року, технічно він служив під регентством матері, королеви Анни, протягом восьми років через свій ніжний вік.

Саме той факт, що вісім років правління Людовіка XIV було регентством, Єлизавета II технічно давно переступила його рекорд.

[ + – ] Людовік XIV правив із 14 травня 1643 року до 1 вересня 1715-го Фото: Вiкiпедiя

"Отже, хоча він, можливо, був королем найдовше, наша королева, безсумнівно, є найтривалішим активно правлячим монархом у світі", — підкреслив Вікерс.

Королева Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року та виявилася першою в черзі на престол після того, як її дядько Едуард VIII зрікся престолу в 1936 році, а її батько, Георг VI, став королем. Ніхто не очікував, що вона колись зійде на трон, оскільки Едуард був молодий та очікував, що матиме багато спадкоємців, які займуть місце Єлизавети в черзі. Проте менш ніж через рік після смерті діда Єлизавети, короля Георга V, Едуард зрікся престолу, щоб одружитися з Волліс Сімпсон, розведеною американською акторкою.

У процесі Другої світової війни Єлизавета листувалася з принцом Греції та Данії Філіпом, і в 1947 році вони оголосили про свої заручини, а пізніше того ж року одружилися. Їхній первісток Чарльз народився у 1948 році, потім у 1950-му народилася принцеса Анна. Через 10 років королева народила принца Ендрю, а в 1964-му — принца Едварда.

[ + – ] Королева Єлизавета II зі своїми чотирма дітьми Фото: The Royal Family

У 1952 році батько Єлизавети помер, і вона відразу стала королевою, але коронація відбулася тільки в червні 1953 року. Нещодавно в Британії відгриміли чотириденні урочистості з нагоди 70-річчя її правління.

У вересні 2015 року вона офіційно стала найдовшим правлячим британським монархом, перевершивши правління королеви Вікторії. Інші рекорди, на які вона може претендувати, враховують те, що вона є найстарішою колись правлячою королевою і найстарішим британським монархом.

[ + – ] Єлизавета II була коронована у червні 1953 року Фото: Royal Collection Trust

У березні 2020 року королева перевершила Кініча Джанааба Пакаля, який правив містом-державою мая Паленке протягом 68 років і 33 днів до своєї смерті у 683 році нашої ери. Вважається, що Пакаль Великий зійшов на трон у віці 12 років і за часи свого правління зумів розширити владу Паленке в західних державах мая. Цивілізація мая досягла свого піку між 250 та 900 роками нашої ери, коли вона правила великими територіями, які зараз є південною Мексикою, Гватемалою, Белізом і Гондурасом.

На цьому рекорди Єлизавети ІІ не закінчуються. За часом правління вона обійшла колишнього монарха Таїланда короля Пхуміпона Адульядета, який правив 70 років і 126 днів, з 1946 по 2016 рік, а також залишила позаду Юхана II Ліхтенштейна, який правив 70 років і 91 день, аж до своєї смерті.

Нагадаємо, експерт із мови тіла розповіла, що відчувала королева під час своєї останньої появи на балконі Букінгемського палацу.