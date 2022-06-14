Королева Елизавета II установила мировой рекорд

Ранее самым долгоправящим монархом считался французский король Людовик XIV, однако историки нашли один ньюанс.

96-летняя британская королева Елизавета II является на сегодня самым долгоправящим активным монархом в мире, уверен королевский биограф Хьюго Викерс, пишет Daily Mail.

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Ранее считалось, что дольше всех в мире на престоле находился король Франции Людовик XIV ("Король-Солнце"), который стал монархом в четыре года после смерти своего отца Людовика XIII и правил с 14 мая 1643 года по 1 сентября 1715-го. Хотя он был коронован королем Людовиком XIV с мая 1643 года, технически он служил под регентством матери, королевы Анны, в течение восьми лет из-за своего нежного возраста.

Именно тот факт, что восемь лет правления Людовика XIV было регентство, Елизавета II технически давно перешагнула его рекорд.

[ + – ] Людовик XIV правил с 14 мая 1643 года по 1 сентября 1715-го Фото: Википедия

"Следовательно, хотя он, возможно, был королем дольше всех, наша королева, несомненно, является самым продолжительным активно правящим монархом в мире", – подчеркнул Викерс.

Королева Елизавета родилась 21 апреля 1926 года и оказалась первой в очереди на престол после того, как ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году, а ее отец, Георг VI, стал королем. Никто не ожидал, что она когда-либо взойдет на трон, поскольку Эдуард был молод и ожидал, что у него будет много наследников, которые займут место Елизаветы в очереди. Однако менее чем через год после смерти деда Елизаветы, короля Георга V, Эдуард отрекся от престола, чтобы жениться на Уоллис Симпсон, разведенной американской актрисе.

В ходе Второй мировой войны Елизавета переписывалась с принцем Греции и Дании Филиппом, и в 1947 году они объявили о своей помолвке, а позже в том же году поженились. Их первенец Чарльз появился на свет в 1948 году, затем в 1950-м родилась принцесса Анна. Через 10 лет королева родила принца Эндрю, а в 1964-м – принца Эдварда.

[ + – ] Королева Елизавета II со своими четырьмя детьми Фото: The Royal Family

В 1952 году отец Елизаветы скончался, и она сразу же стала королевой, но коронация состоялась только в июне 1953 года. Совсем недавно в Британии отгремели четырехдневные торжества по случаю 70-летия ее правления.

В сентябре 2015 года она официально стала самым долго правящим британским монархом, превзойдя правление королевы Виктории. Другие рекорды, на которые она может претендовать, включают то, что она является самой старой когда-либо правящей королевой и самым старым британским монархом.

[ + – ] Елизавета II была коронована в июне 1953 года Фото: Royal Collection Trust

В марте 2020 года королева превзошла Кинича Джанааба Пакаля, который правил городом-государством майя Паленке в течение 68 лет и 33 дней до своей смерти в 683 году нашей эры. Считается, что Пакаль Великий взошел на трон в возрасте 12 лет и за время своего правления сумел расширить власть Паленке в западных государствах майя. Цивилизация майя достигла своего пика между 250 и 900 годами нашей эры, когда она правила большими территориями, которые сейчас являются южной Мексикой, Гватемалой, Белизом и Гондурасом.

На этом рекорды Елизаветы II не заканчиваются. По времени правления она обошла бывшего монарха Таиланда короля Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет и 126 дней, с 1946 по 2016 год, а также оставила позади Юхана II Лихтенштейна, правившего 70 лет и 91 день, вплоть до своей смерти в феврале 1929 года.

Напомним, эксперт по языку тела рассказала, что испытывала королева во время своего последнего появления на балконе Букингемского дворца.