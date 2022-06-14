Королева Елизавета II установила мировой рекорд
Ранее самым долгоправящим монархом считался французский король Людовик XIV, однако историки нашли один ньюанс.
96-летняя британская королева Елизавета II является на сегодня самым долгоправящим активным монархом в мире, уверен королевский биограф Хьюго Викерс, пишет Daily Mail.
Ранее считалось, что дольше всех в мире на престоле находился король Франции Людовик XIV ("Король-Солнце"), который стал монархом в четыре года после смерти своего отца Людовика XIII и правил с 14 мая 1643 года по 1 сентября 1715-го. Хотя он был коронован королем Людовиком XIV с мая 1643 года, технически он служил под регентством матери, королевы Анны, в течение восьми лет из-за своего нежного возраста.
Именно тот факт, что восемь лет правления Людовика XIV было регентство, Елизавета II технически давно перешагнула его рекорд.
"Следовательно, хотя он, возможно, был королем дольше всех, наша королева, несомненно, является самым продолжительным активно правящим монархом в мире", – подчеркнул Викерс.
Королева Елизавета родилась 21 апреля 1926 года и оказалась первой в очереди на престол после того, как ее дядя Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году, а ее отец, Георг VI, стал королем. Никто не ожидал, что она когда-либо взойдет на трон, поскольку Эдуард был молод и ожидал, что у него будет много наследников, которые займут место Елизаветы в очереди. Однако менее чем через год после смерти деда Елизаветы, короля Георга V, Эдуард отрекся от престола, чтобы жениться на Уоллис Симпсон, разведенной американской актрисе.
В ходе Второй мировой войны Елизавета переписывалась с принцем Греции и Дании Филиппом, и в 1947 году они объявили о своей помолвке, а позже в том же году поженились. Их первенец Чарльз появился на свет в 1948 году, затем в 1950-м родилась принцесса Анна. Через 10 лет королева родила принца Эндрю, а в 1964-м – принца Эдварда.
В 1952 году отец Елизаветы скончался, и она сразу же стала королевой, но коронация состоялась только в июне 1953 года. Совсем недавно в Британии отгремели четырехдневные торжества по случаю 70-летия ее правления.
В сентябре 2015 года она официально стала самым долго правящим британским монархом, превзойдя правление королевы Виктории. Другие рекорды, на которые она может претендовать, включают то, что она является самой старой когда-либо правящей королевой и самым старым британским монархом.
В марте 2020 года королева превзошла Кинича Джанааба Пакаля, который правил городом-государством майя Паленке в течение 68 лет и 33 дней до своей смерти в 683 году нашей эры. Считается, что Пакаль Великий взошел на трон в возрасте 12 лет и за время своего правления сумел расширить власть Паленке в западных государствах майя. Цивилизация майя достигла своего пика между 250 и 900 годами нашей эры, когда она правила большими территориями, которые сейчас являются южной Мексикой, Гватемалой, Белизом и Гондурасом.
На этом рекорды Елизаветы II не заканчиваются. По времени правления она обошла бывшего монарха Таиланда короля Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет и 126 дней, с 1946 по 2016 год, а также оставила позади Юхана II Лихтенштейна, правившего 70 лет и 91 день, вплоть до своей смерти в феврале 1929 года.
Напомним, эксперт по языку тела рассказала, что испытывала королева во время своего последнего появления на балконе Букингемского дворца.