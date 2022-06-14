Стало известно, почему никто не называет королеву Елизавету Лилибет

Принц Филипп стал последним, кто назвал так монарха.

Стало известно, почему королеву Великобритании Елизавету Вторую практически никто не называет ее детским прозвищем — Лилибет. Об этом пишет Marie Claire.

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Как известно, Лилибет британского монарха прозвали еще в детстве, когда королева сама не смогла произнести свое имя. С тех пор прозвище стало практически вторым именем Елизаветы среди близких.

Однако сейчас практически никто не называет так королеву. Причиной стала смерть мужа Елизаветы, принца Филиппа весной 2021 года. Он последний так называл свою жену, поскольку знал ее еще с детства. А поскольку и он, и большинство родственников королевы уже умерли, больше никто не смеет назвать ее детским прозвищем, несущим в себе особое тепло из юных лет.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Филипп прожили в официальном браке более 70 лет Фото: People

Отец Ее Величества, король Георг VI, говорил: "Лилибет – моя гордость. Маргарет – моя радость", – имея в виду младшую сестру королевы, принцессу Маргарет.

В июне 2021 королевский внук принц Гарри и его жена Меган Маркл назвали свою первую дочь Лилибет Диана (в честь королевы Елизаветы и покойной матери герцога Сассекского, принцессы Дианы)

[ + – ] Королева Елизавета в детстве Фото: Getty Images

Также известно, что рукописную записку, оставленную на гробу герцога Эдинбургского во время его похорон в 2021, королева подписала "от Лилибет".

Напомним, 96-летняя королева Елизавета, недавно отпраздновавшая свой Платиновый юбилей на троне, впервые за 70 лет пропустит скачки в Аскоте.

Также Фокус писал о личном рекорде королевы Елизаветы.