Почему дети принца Уильяма и принца Гарри носят разные фамилии: не обошлось без королевы

В свое время королева позаботилась о том, какие фамилии будут носить титулованные родственники и те, кто остался без титулов.

Многих поклонников британской королевской семьи удивляет тот факт, что у детей принца Уильяма и принца Гарри разные фамилии, хотя их отці – родніе братья, рожденніе в одном браке. Если у прицев Джорджа и Луи и их сестры Шарлотты фамилия Кембридж, то Арчи и Лилибет, дети герцогов Сассекских, носят фамилию Маунтбэттен-Виндзор, пишет Hello.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Сыновья и дочери принца Уильяма получили фамилию в честь титула своего отца, герцога Кембриджского. Так, принц Джордж был зачислен как Джордж Кембридж в свою школу Thomas's Battersea. Точно так же его сестра принцесса Шарлотта известна как Шарлотта Кембридж, а Луи в детском саду записан как Луи Кембридж.

[ + – ] У принцев Джорджа, Луи и принцессі Шарлотті фамилия Кембридж Фото: Getty Images

Что касается принца Гарри и его детей, то, согласно официальному сайту королевской семьи, в заявлении, сделанном королевой в Тайном совете в 1960 году, говорилось, что потомки монарха по мужской линии, без королевских стилей и титулов, должны носить имя Маунтбэттен-Виндзор. Когда в мае 2019 года у Гарри и Меган родился сын Арчи, Букингемский дворец объявил, что королевский малыш не получил титула и будет известен как Арчи Харрисон Маунтбэттен-Виндзор. Его младшая сестра Лилибет Диана носит ту же фамилию.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл с Арчи и Лилибет Маунтбэттен-Виндзор Фото: Archewell Foundation

Что касается принцев Уильяма и Гарри, то они выросли с фамилией "Уэльс", используя ее в школе, университете и во время службы в армии. Уильям был известен как лейтенант Уэльс, а Гарри имел звание капитана Уэльса. Это связано с тем, что титул их отца, принца Чарльза, – принц Уэльский, но после заключения браков брака Уильям и Гарри получили новые титулы от своей бабушки, королевы,: герцог Кембриджский и герцог Сассекский.

Похожая ситуация у дочерей принца Эндрю, принцесс Евгении и Беатрис, которые используют фамилию "Йорк" в честь своего отца, герцога Йоркского.

Ранее мы рассказывали, почему никто не называет королеву Елизавету II ее детским прозвищем Лилибет.