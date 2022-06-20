Стало известно, почему принц Гарри и принц Уильям не могут помириться

Даже во время Платинового юбилея королевы родным братьям не удалось примириться.

Будущий правитель Великобритании принц Уильям и его младший брат, принц Гарри, давно переживают не лучшие времена в своих отношениях. Накануне источник The Sun сообщил, что стало весомой причиной, по которой братья еще долго не найдут общего языка.

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Как известно, принц Уильям очень расстроен тем, что потерял практического самого близкого и родного человека. Ведь их мама, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в 1997, когда братьям еще не было и восемнадцати лет. Однако мириться с герцогом Сассекским принц Уильям не планирует.

"Он искренне любит брата. Однако считает, что есть вещи, которые просто недопустимы. Очевидно, что Гарри перешел эти границы", — отметил источник.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри конфликтуют последние несколько лет Фото: Getty Images

Также королевский инсайдер добавил, что герцог Кембриджский считает, что принц Гарри "не уважает королеву и их семью". Ведь в марте 2020 супруги герцогов Сассекских дали интервью американской телеведущей Опри Уинфри, в котором "вынесли много мусора" из королевского двора. В частности, супруга принца Меган Маркл рассказывала о расовой дискриминации в стенах Букингемского дворца.

Принц Гарри с женой сложили королевские обязанности в начале 2020 и переехали в США, на родину жены герцога. Там у них родилась дочь Лилибет Диана, которая встретилась с королевской семьей только во время празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы Второй на престоле в июне 2022. Однако принц Уильям с женой Кейт Миддлтон категорически отказались посетить праздничную вечеринку по поводу первого дня рождения девочки и знакомить своих детей с их кузеной.

Также Фокус писал о том, почему дети принца Гарри и принца Уильяма носят разные фамилии.