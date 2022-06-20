Стало известно, почему принц Гарри и принц Уильям не могут помириться
Даже во время Платинового юбилея королевы родным братьям не удалось примириться.
Будущий правитель Великобритании принц Уильям и его младший брат, принц Гарри, давно переживают не лучшие времена в своих отношениях. Накануне источник The Sun сообщил, что стало весомой причиной, по которой братья еще долго не найдут общего языка.
Как известно, принц Уильям очень расстроен тем, что потерял практического самого близкого и родного человека. Ведь их мама, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в 1997, когда братьям еще не было и восемнадцати лет. Однако мириться с герцогом Сассекским принц Уильям не планирует.
"Он искренне любит брата. Однако считает, что есть вещи, которые просто недопустимы. Очевидно, что Гарри перешел эти границы", — отметил источник.
Также королевский инсайдер добавил, что герцог Кембриджский считает, что принц Гарри "не уважает королеву и их семью". Ведь в марте 2020 супруги герцогов Сассекских дали интервью американской телеведущей Опри Уинфри, в котором "вынесли много мусора" из королевского двора. В частности, супруга принца Меган Маркл рассказывала о расовой дискриминации в стенах Букингемского дворца.
Принц Гарри с женой сложили королевские обязанности в начале 2020 и переехали в США, на родину жены герцога. Там у них родилась дочь Лилибет Диана, которая встретилась с королевской семьей только во время празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы Второй на престоле в июне 2022. Однако принц Уильям с женой Кейт Миддлтон категорически отказались посетить праздничную вечеринку по поводу первого дня рождения девочки и знакомить своих детей с их кузеной.
Также Фокус писал о том, почему дети принца Гарри и принца Уильяма носят разные фамилии.