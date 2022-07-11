Стало відомо, чому Букінгемський палац боїться Меган Маркл

Герцогиня Сассекська спровокувала новий скандал навколо своєї персони.

Напередодні стало відомо про ще один скандал у королівському дворі Великобританії, пов'язаний з дружиною принца Гаррі Меган Маркл. Про це пише Mirror.

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Під час проживання у Лондоні герцогиня Сассекська знущалася з працівників Букінгемського палацу, як розповідали вони пізніше. Згодом королівські експерти розпочали своє розслідування щодо інциденту, найнявши приватну компанію. Проте результати досі не оприлюднені.

Як відомо, королева Великобританії вже отримала документи з результатами розслідування, проте не поспішає показати їх громадськості.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі переїхали до США у 2020 Фото: Instagram/sussexroyal

Зокрема співробітники Букінгемського палацу побоюються, що постраждалі від дружини принца Гаррі можуть почати розповідати журналістам, тому вмовляють Єлизавету Другу опублікувати висновки слідчих.

За словами королівського експерта, якщо Букінгемський палац розповість про поведінку герцогині Сассекської, Меган Маркл та принц Гаррі дадуть нове скандальне інтерв'ю Опрі Вінфрі, щоб розповісти про своє ставлення до того, що відбувається.

[ + – ] Донька Меган Маркл та принца Гаррі Лілібет Фото: Instagram misanharriman

"Це не тільки незвичайно, а й абсолютно безпрецедентно. Я думаю, що причина, через яку вони не публікують звіт, полягає в тому, що родина боїться герцога та герцогині Сассекських. Вони знають, що, якщо розкажуть правду, Гаррі та Меган знову зіграють жертву в Опри", — зазначають експерти.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл обманули королеву Єлизавету в період, коли в них народилася донька Лілібет.

Також Фокус писав про справу щодо цькування самої Меган Маркл у Букінгемському палаці. Розслідування інциденту вже закінчили.