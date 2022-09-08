Принц Чарльз планує подати до суду на Меган Маркл

Герцог Единбурзький уже проконсультувався з королівськими юристами.

Принц Чарльз готується подати до суду на Меган Маркл. Про це пише Woman’s Day.

Як відомо, точкою неповернення стало нещодавнє скандальне інтерв’ю герцогині Сассекської журналу The Cut. Зокрема батько принца Гаррі, принц Чарльз готовий вжити термінових та серйозних заходів щодо своєї невістки. За словами королівських інсайдерів, син королеви Єлизавети готовий подати до суду на Меган Маркл за її висловлювання, які в палаці сприйняли як загрозу.

"У той час як Її Величність вважає за краще публічно ігнорувати приватні питання, Чарльз має іншу думку. Коли він прочитав це, він зрозумів, що Меган ніколи не припинить цю нісенітницю, і тепер настав час щось зробити. Чарльз хоче, щоб вона знала, що не може завжди покладатися на традиційне мовчання королеви і члени королівської родини дадуть відсіч", — зазначають джерела, близькі до Букінгемського палацу.

[ + – ] Королева Єлизавета та принц Чарльз Фото: Getty Images

Як відомо, принц Уельський уже проконсультувався з юристами при дворі та готовий боротися за справедливість та честь свого імені. Його команда готується зробити попередження матері онуків принца Чарльза.

Меган Маркл, окрім нещодавньої розгорнутого інтерв'ю, активно висловлюється ще й у своєму подкасті "Архетипи". Зокрема нещодавно вона розповіла, чому не хоче, аби її діти ходили в британську школу. За словами дружини принца Гаррі, її син Арчі був би дуже популярним у місцевих школах. У штатах його знають менше.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл вважала себе гидким каченям у шкільні роки.

Також Фокус писав про те, чому в Букінгемському палаці всерйоз бояться Меган Маркл.