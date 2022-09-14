Меган Маркл пронесла мікрофон до стін Віндзорського замку, — ЗМІ (фото)

Користувачі мережі помітили цікаву деталь у сукні герцогині Сассекської.

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Меган Маркл могла пронести мікрофон до публіки під час покладання квітів біля Віндзорського замку. Про це пише Daily Mail.

Користувачі мережі помітили цікаву деталь у наряді дружини принца Гаррі. Разом з траурним міді прихильники королівської родини помітили на герцогині Сассекській ймовірний мікрофон під сукнею. Вважається, що Меган Маркл могла спеціально пронести записувальний пристрій, аби згодом передати ексклюзивні деталі для проєкту Netflix про життя сучасної британської монархії.

"Що Меган ховає під сукнею?", "Обриси талії точно схожі на мікрофон", — пишуть уважні користувачі Twitter.

[ + – ] Меган Маркл могла пронести мікрофон до стін Віндзорського замку

Офіційно герцогиня не коментувала нещодавній казус, проте відомо, що з Netflix у Меган Маркл та принца Гаррі добре налагоджена співпраця.

[ + – ] Меган Маркл Фото: Getty Images

Після смерті королеви Єлизавети її онуки разом з дружинами возз'єдналися, аби покласти квіти біля стін Віндзорського замку та вшанувати пам'ять монархині, котра перебувала на престолі рекордні 70 років.

[ + – ] Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл біля Віндзорського замку Фото: Getty Images

Спільну появу на публіці принца Гаррі, принца Вільяма, Кейт Міддлтон та Меган Маркл уже називають возз'єднанням року. До цього, під час Платинового ювілею Єлизавети ІІ на престолі, брати та їхні дружини трималися подалі одне від одного. А принц Вільям уникав зорового контакту з меншим братом під час служби у соборі.

Нагадаємо, король Карл (Чарльз) планував подати до суду на Меган Маркл за її публічні наклепи на королівську родину.

Також Фокус писав про те, чому Меган Маркл не приїхала до Балморалу попрощатися з королевою.