Принц Гаррі відкладе випуск своїх мемуарів з поваги до королеви Єлизавети
У той же час герцог опише свої почуття з приводу смерті бабусі.
Принц Гаррі відклав написання та випуск своїх мемуарів у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети. Про це повідомляє Page Six.
Спочатку було відомо, що книга вийде у листопаді 2022 або на початку 2023, проте наразі ця дата точно буде перенесена. Повідомлялося, що за ексклюзивні мемуари герцог Сассекський отримає 20 мільйонів доларів.
Джерела видання розповідають, що королівський онук точно не напише у своїх книзі чогось поганого про британського монарха.
"Він ніколи не напише нічого поганого про Королеву. Він завжди дуже любив і поважав її", — зазначає інсайдер, близький до королівської родини.
"Звичайно, коли ми починали працювати над книгою, завжди допускали смерть королеви… коли справа доходить до цього, немає жодного шансу, щоб книга вийшла цього року", — зазначило інше джерело.
Також повідомляється, що принц Гаррі може вилучити вже наявні уривки, що стосуються його бабусі з поваги до неї. Разом з цим він захоче описати свої почуття з приводу смерті британського монарха.
"Треба лише подивитися на королівську родину, щоб побачити, наскільки вони емоційні. Це питання поваги до Її Величності — як до бабусі принца Гаррі і як до його королеви", — додав інсайдер видання.
Нагадаємо, принц Гаррі не встиг попрощатися зі своєю бабусею. Також герцог першим з королівської родини покинув Балморал.
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