Королева Єлизавета назвала Меган Маркл "злою" незадовго до смерті

Королева зазвичай коректно висловлювалася, тож її ремарка щодо дружини свого онука прозвучала дуже несподівано.

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Меган Маркл і принц Гаррі вже встигли висловитися з приводу практично всіх членів сім'ї, але про королеву Єлизавету говорили дуже обережно. Королева також славилася своєю стриманістю, але інсайдери кажуть, що вона висловилася з приводу Меган Маркл, і дуже конкретно, назвавши її "злом". Про це пише Daily Star.

За словами джерела, близького до королівської родини, приблизно за місяць до смерті Її Величність різко оцінила герцогиню Сассекську на прийомі з напоями в Балморалі.

Повідомляється, що королева назвала Меган Маркл "злом". Джерело повідомило, що після того, як королева висловилася, у всіх "брови злетіли до стелі".

"Для королеви було нехарактерно використовувати таке слово, як "зло", щоб описати Меган, але вона бачила її наскрізь. Це була виняткова фраза, почута від самої всепрощаючої жінки на землі", — зазначає інсайдер.

Він зазначив, що про Меган Маркл заговорили під час фуршету і королева Єлизавета зазначила, що зустріч Гаррі з Меган стала повною катастрофою. А потім назвала її злою.

Як з'ясувалося, королева не схвалювала вибір онука Фото: Getty Images

"До цього моменту ми всі знали, що здоров'я королеви погіршується, і їй залишалося ще кілька місяців, і вона, здавалося, шкодувала, як усе обернулося", — резюмував інсайдер.

Коментар пролунав у період, коли між королівською родиною та Сассексами утворився розкол після Megxit у 2020 році, а потім вибухового інтерв'ю Опри у 2021 році, коли Меган стверджувала, що зазнала расизму з боку когось із королівської родини.

Після смерті королеви Єлизавети II Меган Маркл і принц Гаррі приїхали на похорон і були присутні на прощанні. Гаррі також відклав вихід своїх мемуарів "Запасний" з поваги до бабусі.

Але коли мемуари таки з'явилися на полицях, виявилося, що він там висловився з приводу практично всіх родичів. Ситуація погіршилася і після виходу документального фільму про Меган Маркл та принца Гаррі на Netflix.

Втім, нічого скандального принц Гаррі про бабусю в мемуарах не написав. Критики це передбачали, говорячи, що він завжди любив і поважав її.