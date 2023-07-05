Том Круз отпраздновал 61-летие в компании бывшей девушки (фото)

Американскому актеру и Хейли Этвелл приписывали роман в 2021 и 2022 годах.

Голливудский актер Том Круз провел время в компании бывшей возлюбленной. Об этом пишет Just Jared.

Свой 61-й день рождения именинник отпраздновал 3 июля 2023 года со своей бывшей девушкой Хейли Этвелл.

В этот день в Сиднее состоялась премьера фильма "Миссия невыполнима: Расплата мертвых, часть 1". Круз отпраздновал день рождения со своими поклонниками и коллегами по картине, включая бывшую девушку Хейли Этвелл.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Том Круз и Хейли Этвелл Фото: Getty Images

Британская актриса Хейли Этвелл выбрала для публичного появления эффектное красное платье с экстремальным декольте.

Девушка снялась в ряде фильмов и телесериалов, таких как "Агент Картер" и "Капитан Америка: Первый мститель". Ее следующее появление будет в предстоящем боевике "Миссия невыполнима 7", где она сыграет Грейс вместе с персонажем Тома Круза Итаном Хантом. Ходили слухи, что Этвелл и Круз недолго встречались во время съемок фильма.

Хейли Этвелл Фото: Getty Images

Напомним, 61-летний Том Круз признался, планирует ли уходить на пенсию.

Также Фокус писал о смертельных трюках Тома Круза в новом фильме.