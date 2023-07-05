61-летний Том Круз признался, планирует ли уходить на пенсию

Недавно актер отпраздновал день рождения и представил новую часть "Миссии невыполнимой".

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Голливудский актер Том Круз признался, планирует ли уходить на пенсию. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

В свой 61-й день рождения Том Круз заявил, что не планирует выходить на пенсию, сказав, что его вдохновил Харрисон Форд, который в свои 80 лет все еще снимает фильмы.

"Харрисон Форд — легенда. Я надеюсь, что все еще буду жить в этом возрасте, у меня есть 20 лет, чтобы догнать его", — сказал бывший муж Николь Кидман.

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Том Круз Фото: Getty Images

"Я надеюсь продолжать снимать фильмы "Миссия невыполнима", пока не достигну его возраста", — добавил 61-летний актер.

Круз также рассказал, что любит смотреть фильмы в кинотеатре и был в восторге от предстоящих премьер как "Оппенгеймера", так и "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом.

"Я увижу их обоих на выходных. В пятницу я сначала увижу "Оппенгеймер", а затем "Барби" в субботу", — рассказал Круз.

Том Круз Фото: Getty Images

Актер отпраздновал 61-й день рождения на премьере своего нового фильма "Миссия невыполнима" в Сиднее.

Впрочем, его возраст не помешал продолжать делать смертельные трюки в боевиках. В седьмом фильме "Миссия невыполнима" под названием "Расплата мертвых, часть первая" Том выполнил свой самый опасный трюк.

Напомним, Том Круз рассказал о съемках смертельного трюка на скале в Норвегии.

Также Фокус писал о желании Тома Круза сняться в одной картине со Скарлетт Йоханссон.