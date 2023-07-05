Звезду "Безумцев" Кристину Хендрикс обвинили в употреблении "Оземпика"

48-летняя актриса опубликовала новые фото и ее поклонники заподозрили, что она принимает печально известный препарат для диабетиков Ozempic.

Звезда сериала "Безумцы" Кристина Хендрикс опубликовала в соцсетях несколько новых фото, похваставшись результатами похудения. Но ее поклонники заподозрили, что актриса, которая всегда отличалась пышными формами, похудела благодаря препарату "Оземпик". Об этом пишет Daily Mail.

Один человек написал под постом: "Буквально все принимают Ozempic", в то время как другой пользователь призвал Кристину отказаться от средства для лечения диабета второго типа, которое одновременно служит препаратом для похудения.

Кристина Хендрикс после похудения

Недавно 48-летняя актриса сообщила, что обручилась с оператором Джорджем Бьянкини, расставшись после десяти лет брака с Джеффри Арендом в 2019 году.

Кристина Хендрикс до похудения

Так что в подписи к фото, которое вызвало такую бурную реакцию, она отметила, что собирается "ужинать с друзьями".

К слову, уроженка Теннесси выглядела потрясающе в черном платье с глубоким декольте и рукавами-фонариками.

Напомним, "Оземпик" стал новым культовым препаратом для похудения в 2023 году среди голливудских селебрити.

Ozempic, или семаглутид, используют для лечения диабета второго типа. Это промышленное соединение, похожее на гормон, естественно присутствующий в нашем организме, глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1). GLP-1 играет двойную роль в повседневных процессах происходящих внутри нас. Он побуждает поджелудочную железу выделять инсулин — химическое вещество, которое помогает нашим клеткам использовать сахар, поэтому он полезен для людей с диабетом второго типа. Одновременно GLP-1 сигнализирует нашему мозгу о том, что мы сыты.

Ozempic не лишен побочных эффектов. Он может вызвать тошноту, диарею, запор и рвоту. Также он может привести к депрессии и упадку сил, так как подавление аппетита негативно влияет на настроение.

В Голливуде многих звезд заподозрили в том, что они принимают "Оземпик", или его аналоги.

Кристина Хендрикс в сериале "Безумцы" Фото: Скриншот

Среди них Ким Кардашьян, Илон Маск, Джулия Фокс. Джулия говорила, что похудела без препаратов. Хотя и не отрицала, что в прошлом делала уколы ботокса и процедуру липосакции.

Поклонники считают, что Ким Кардашьян принимала "Оземпик", чтобы влезть в культовое платье Мэрилин Монро.

Но сама телезвезда заявила, что худела только благодаря строгой диете и изнурительным упражнениям. Ким Кардашьян похудела на 7,2 кг за три недели.