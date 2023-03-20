Джулию Фокс заподозрили в приеме препарата для диабетиков

Знаменитость уверяет, что лекарство, которое ей приписывают, гораздо больше нужно диабетикам, чем ей.

Related video

33-летняя итальянская модель и актриса Джулия Фокс, которая в прошлом году сильно похудела, спровоцировала слухи о том, что для сброса лишних килограммов принимала препарат Оземпик (Ozempic), который и сейчас помогает поддерживать стройную фигуру. Об этом пишет Page Six.

Услышав подобные домыслы, знаменитость поспешила ответить на них.

"Все эти люди приходят ко мне, говоря, что я принимаю средства для похудения – люди говорят, что я принимаю Ozempic или как там это называется – но нет, и я никогда не принимала. Я бы никогда этого не сделала. Есть диабетики, которым это нужно", – заявила она в комментарии Entertainment Tonight.

У Джулии – стройная и подтянутая фигура Фото: Getty

О том, что знаменитости часто принимают упомянутый препарат для похудения, говорит соведущая подкаста Fox "Запретные плоды" Ники Такеш. Она согласна с Фокс в том, что лекарство гораздо больше нужно диабетикам.

Предназначение препарата Оземпик – лечение взрослых пациентов, у которых диагностирован сахарный диабет II типа. Основным действующим веществом является семаглутид. Его применяют для лечения пациентов, у которых отмечена непереносимость метморфина. Оземпик может приниматься в комплексе с другими противодиабетическими препаратами. Препарат приводит к общему снижению массы тела, уменьшению процента жировых отложений. После его введения снижается аппетит, в том числе усиливаются сигналы насыщения и снижаются сигналы голода. Благодаря уменьшению массы, у пациентов наблюдается снижение инсулинорезистентности, человек перестает отдавать предпочтение пище, в которой в большом количестве содержатся жиры. Именно из-за этого на него обратили внимание те, кто мечтает сбросить вес. Однако врачи не рекомендуют увлекаться им.

В своих интервью Джулия рассказывала, что ее вес ушел после рождения сына, а также около семи килограммов за месяц она потеряла, когда встречалась с рэпером Канье Уэстом. Джулия говорит, что эти отношения были очень бурными, и она все время металась между работой, сыном и бойфрендом, пытаясь встроить последнего в свою линию жизни.

В 2020 году Джулия была куда пышнее Фото: Getty

Также актриса честно призналась, что в свое время прибегала к липосакции и уколам ботокса, но сейчас завязала с этой практикой и готова принять то, что ее тело и лицо подвергаются возрастным изменениям.

Сейчас в жизни Джулии непростой период, который вряд ли позволит ей набрать лишние килограммы. Дело в том, что ее брат и отец были арестованы по подозрению в производстве нелегального оружия и хранении наркотиков. Чтобы брата отпустили под залог, Джулии пришлось внести огромный залог. Ее отца освободили раньше, не предъявив ему никаких обвинений.