Джулия Фокс внесла впечатляющий залог за брата, подозреваемого в производстве оружия

Залог Кристофера Фокса был обеспечен активами, принадлежащими Джулии, а также ее отцу.

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В жизни 33-летней итальянской модели и актрисы Джулии Фокс не все так безоблачно. На прошлой неделе полиция арестовала ее отца и брата, обнаружив в их квартире на Манхэттене 3D-принтеров для производства оружия-призрака, а также наркотики. На этой неделе знаменитости удалось вытащить брата Кристофера из тюрьмы на острове Райкерс, заплатив за него залог в размере 450 тысяч долларов, который она внесла вместе со своим отцом Томасом Фоксом, сообщает New York Post.

33-летнего Кристофера Фокса обвиняют в использовании 3D-принтеров для создания частей оружия, которые, по словам прокуроров, можно было бы собирать и продавать как "оружие-призрак", которое невозможно отследить. Фоксу-старшему полиция не предъявила никаких обвинений.

По информации СМИ, отношения с родственниками Джулия разорвала несколько лет назад и практически не общалась с ним, однако когда ее брат попал в беду, она не смогла стоять в стороне. Случившееся ее очень расстроило, поскольку "это ее брат".

В квитанции о залоге, подписанной Джулией и ее отцом, указано, что она "актриса/модель".

По словам официальных лиц, залог Фокса был обеспечен активами, принадлежащими Джулии, а также ее отцу.

Помощник окружного прокурора Сирил Херон рассказал, как полиция вышла на Фокса-младшего.

"В период с марта 2018 года по декабрь 2022 года ответчик приобрел не менее 190 единиц оружия-призрака на общую сумму более 7600 долларов США, и все эти предметы были отправлены ответчику домой", – пояснил он. Кроме того, полиция Нью-Йорка не обнаружила значительное количество предметов, отраженных в его истории покупок, что указывает на то, что он производил нелегальное оружие и продавал его:

"У подсудимого было достаточно частей оружия, чтобы собрать винтовку в стиле штурмового оружия".

Прокуратура утверждает, что Кристофер заработал на незаконной продаже оружия около 345 тысяч долларов через свой аккаунт CashApp в период с апреля 2020 года по январь 2023 года.

Правоохранители нагрянули в квартиру Кристофера в 6 часов утра 8 марта. Там они обнаружили огнестрельное оружие-призрак без серийных номеров, материалы для изготовления бомб и доказательства изготовления наркотиков. Там же были найдены бутылки вина стоимостью в тысячи долларов.

Полиция склоняется к тому, что Джулия не была полностью в курсе криминальных занятий своей семьи. И она, и ее брат воспитывались неуравновешенным отцом, который оскорблял их и обижал. Став достаточно взрослой, она отдалилась от родственников.

"Она знала о 3D-печати своего отца и брата и подозревала об употреблении наркотиков, но не была уверена, потому что у нее нет контакта ни с одним из них. Ее отец сумасшедший и причинил ей эмоциональную травму, с которой ей придется иметь дело до конца своей жизни. Она знала, что однажды его жизнь настигнет его. Она рада, что никто не пострадал от его отвратительных действий", – рассказал источник, знакомый с актрисой.

В одном из интервью Джулия называла своего брата "сумасшедшим ученым".

Сейчас расследование по делу продолжается.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс снова ошеломила публику странным нарядом, состоящим из кожаного бикини и огромных меховых сапог.