Джулія Фокс внесла разючу заставу за брата, підозрюваного у виробництві зброї

Застава Крістофера Фокса була забезпечена активами Джулії, а також її батька.

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У житті 33-річної італійської моделі й акторки Джулії Фокс не все так безхмарно. Минулого тижня поліція заарештувала її батька та брата, виявивши в їхній квартирі на Манхеттені 3D-принтерів для виробництва зброї-примари, а також наркотики. Цього тижня знаменитості вдалося витягти брата Крістофера з в'язниці на острові Райкерс, заплативши за нього заставу в розмірі 450 тисяч доларів, яку вона внесла разом зі своїм батьком Томасом Фоксом, повідомляє New York Post.

33-річного Крістофера Фокса звинувачують у використанні 3D-принтерів для створення частин зброї, які, за словами прокурорів, можна було б збирати й продавати як "зброю-примару", яку неможливо відстежити. Фокса-старшого поліція не звинуватила.

За інформацією ЗМІ, стосунки з родичами Джулія розірвала кілька років тому та практично не спілкувалася з ним, проте коли її брат потрапив у біду, вона не змогла стояти осторонь. Те, що трапилося, її дуже засмутило, оскільки "це її брат".

У квитанції про заставу, підписану Джулією та її батьком, зазначено, що вона "акторка/модель".

За словами офіційних осіб, застава Фокса була забезпечена активами Джулії, а також її батька.

Помічник окружного прокурора Сіріл Герон розповів, як поліція вийшла на Фокса-молодшого.

"У період із березня 2018 року по грудень 2022 року відповідач придбав не менше 190 одиниць зброї-примар на загальну суму понад 7600 доларів США, і всі ці предмети були надіслані відповідачу додому", — пояснив він. Крім того, поліція Нью-Йорка не виявила значної кількості предметів, відображених у його історії покупок, що вказує на те, що він виробляв нелегальну зброю та продавав її:

"У підсудного було достатньо частин зброї, щоб зібрати гвинтівку в стилі штурмової зброї".

Прокуратура стверджує, що Крістофер заробив на незаконному продажу зброї близько 345 тисяч доларів через свій аккаунт CashApp у період із квітня 2020 року до січня 2023 року.

Правоохоронці нагрянули у квартиру Крістофера о 6 годині ранку 8 березня. Там вони виявили вогнепальну зброю-примару без серійних номерів, матеріали для виготовлення бомб і докази виготовлення наркотиків. Там же було знайдено пляшки вина вартістю тисячі доларів.

Поліція схиляється до того, що Джулія не була повністю в курсі кримінальних занять сім'ї. І вона, і її брат виховувалися неврівноваженим батьком, який ображав. Ставши досить дорослою, вона віддалилася від родичів.

"Вона знала про 3D-друк свого батька та брата й підозрювала про вживання наркотиків, але не була впевнена, тому що в неї немає контакту з жодним з них. Її батько божевільний і завдав їй емоційної травми, з якою їй доведеться мати справу до кінця свого життя. Вона знала, що одного разу його життя наздожене його. Вона рада, що ніхто не постраждав від його огидних дій", — розповіло джерело, знайоме з акторкою.

В одному з інтерв'ю Джулія називала свого брата "божевільним ученим".

Наразі розслідування в справі триває.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс знову приголомшила публіку дивним вбранням, що складається зі шкіряного бікіні та величезних хутряних чобіт.