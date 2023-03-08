У масивних хутряних чоботях і шкіряному бікіні: епатажна Джулія Фокс на Тижні моди

Очевидно, що Джулія Фокс не боїться кидати виклик нашому спільному розумінню того, що являє собою мода. І її останній образ не став винятком.

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33-річна акторка і модель Джулія Фокс здійснила ще один надзвичайний вихід на Тижні моди в Парижі. Про це пише Glamour.

Її черговий оригінальний образ частково можна порівняти із Бігфутом. Все через масивні, покриті чорним хутром чоботи вище коліна.

Також на ній був бомбер-болеро та трусики з переробленої шкіри із третьої колекції PLN, доповнені хутряною чорною сумкою у формі серця Heart on a Leash від міланського дизайнера Valerievi. Сумка ідеально поєднувалася з її чоботями.

Знаменитість італійського походження також додала до наряду маленькі чорні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, на показі жіночого одягу Courrèges Fall Winter 2023-2024 на Тижні моди в Парижі Джулія Фокс з'явилася без бюстгальтера в чорній максісукні в сіточку, яка демонструвала її фігуру.

Сукня мала крихітний круглий виріз на животі, через який можна було побачити пірсинг пупка Джулії. Зверху вона одягла чорну шкіряну надзвичайно вкорочену куртку, взяла відповідну чорну сумочку та доповнила образ парою чорних туфель на високих підборах.

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс з'явилася на вечірці, несучи в руках сумку у вигляді жіночого тіла на повний зріст.