В массивных меховых сапогах и кожаном бикини: эпатажная Джулия Фокс на Неделе моды

Очевидно, что Джулия Фокс не боится бросать вызов нашему общему пониманию того, что представляет собой мода. И ее последний образ не стал исключением.

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33-летняя актриса и модель Джулия Фокс совершила еще один сногсшибательный выход на Неделе моды в Париже. Об этом пишет Glamour.

Ее очередной оригинальный образ частично можно сравнить с Бигфутом. Все из-за массивных, покрытых черным мехом сапогах выше колена.

Также на ней был бомбер-болеро и трусики из переработанной кожи из третьей коллекции P.L.N., дополненные меховой черной сумкой в форме сердца Heart on a Leash от миланского дизайнера Valerievi. Сумка идеально сочеталась с ее сапогами.

Знаменитость итальянского происхождения также добавила к наряду маленькие черные солнцезащитные очки.

Напомним, на показе женской одежды Courrèges Fall Winter 2023-2024 на Неделе моды в Париже Джулия Фокс появилась без бюстгальтера в черном макси-платье в сеточку, которое демонстрировало ее фигуру.

Платье имело крошечный круглый вырез на животе, через который можно было увидеть пирсинг пупка Джулии. Сверху она надела черную кожаную чрезвычайно укороченную куртку, взяла подходящую черную сумочку и дополнила образ парой черных туфель на высоком каблуке.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс появилась на вечеринке, неся в руках сумку в виде женского тела в полный рост.