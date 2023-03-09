Поліція заарештувала батька та брата Джулії Фокс

Чоловіків підозрюють у виготовленні "примарної" зброї, яку неможливо відстежити.

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Поки італійська акторка та модель епатувала гостей паризького Тижня моди своїми образами, у Нью-Йорку поліція заарештувала її батька та брата, повідомляє The New York Post. Під час рейду о шостій ранку група польової розвідки з особливо важливих справ знайшла в їхній квартирі на 84-й вулиці на Мангеттені зброю, матеріали для виготовлення бомб і наркотики.

Крім того, правоохоронці знайшли 3D-принтери, які, на їхню думку, використовуються для виготовлення зброї-примари — вогнепальної зброї без серійних номерів, що відстежуються.

Обох чоловіків узяли під варту.

Рейд був здійснений у межах більшого розслідування поліції Нью-Йорка про поширення зброї-примари у мегаполісі.

"Команда поліції Нью-Йорка з боротьби з нелегальною зброєю вилучила кілька частин зброї-привида, а також обладнання для пресування таблеток із наркотиками. Члени групи також виявили матеріали, які зазвичай використовують як компоненти вибухових речовин, зокрема скороварки та різноманітні хімічні речовини, які також можуть використовуватися для виготовлення наркотиків", — заявив представник поліції, додавши, що наразі затриманих не підозрюють у терористичних намірах.

"Поліція Нью-Йорка продовжуватиме невпинно боротися з незаконним обігом зброї — як із неухильним поширенням вогнепальної зброї традиційного виробництва, так і з підвищеною кількістю незаконної, невідслідковуваної, але повністю функціональної зброї, відомої як зброя-примара", – підкреслила влада Нью-Йорка.

Повідомляється, що ні Крістофер, ні Томас Фокс не мають кримінального минулого.

Джулія раніше не особливо розповідала про сім'ю. Вона казала, що росла зі своїм батьком-одинаком і братом, яких, за її словами, вона бачила нечасто.

"Він схожий на божевільного вченого-самітника. Він будує 3D-принтери для розваги", — якось обмовилася Джулія.

Родичі також описали його як "божевільного вченого", який любить проводити експерименти. За їхніми словами, він добрий хлопець, який "і мухи не скривдить", а також дуже замкнутий.

Раніше Фокус писав, що Фокс прийшла на показ у шкіряному бікіні та величезних хутряних чоботях.