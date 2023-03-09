Полиция арестовала отца и брата Джулии Фокс

Мужчин подозревают в изготовлении "призрачного" оружия, которое невозможно отследить.

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Пока итальянская актриса и модель эпатировала гостей парижской Недели моды своими образами, в Нью-Йорке полиция арестовала ее отца и брата, сообщает The New York Post. Во время рейда в шесть часов утра группа полевой разведки по особо важным делам обнаружила в их квартире на 84-й улице на Манхэттене оружие, материалы для изготовления бомб и наркотики.

Кроме того, правоохранители нашли 3D-принтеры, которые, по их мнению, используются для изготовления оружия-призрака – огнестрельного оружия без отслеживаемых серийных номеров.

Обоих мужчин взяли под стражу.

Рейд был осуществлен в рамках более крупного расследования полиции Нью-Йорка о распространении оружия-призрака в мегаполисе.

"Команда полиции Нью-Йорка по борьбе с нелегальным оружием изъяла несколько частей оружия-призрака, а также оборудование для прессования таблеток с наркотиками. Члены группы также обнаружили материалы, обычно используемые в качестве компонентов взрывчатых веществ, в том числе скороварки и различные химические вещества, которые также могут использоваться для изготовления наркотиков", – заявил представитель полиции, добавив, что сейчас задержанных не подозревают в террористических намерениях.

"Полиция Нью-Йорка будет продолжать неустанно бороться с незаконным оборотом оружия — как с неуклонным распространением огнестрельного оружия традиционного производства, так и с растущим количеством незаконного, неотслеживаемого, но полностью функционирующего оружия, известного как оружие-призрак", – подчеркнули власти Нью-Йорка.

Сообщается, что ни Кристофер, ни Томас Фокс не имеют криминального прошлого.

Джулия раньше не особо рассказывала о семье. Она говорила, что росла со своим отцом-одиночкой и братом, которых, по ее словам, она видела нечасто.

"Он похож на сумасшедшего ученого-отшельника. Он строит 3D-принтеры для развлечения", – как-то обмолвилась Джулия.

Родственники также описали его как "сумасшедшего ученого", который любит проводить эксперименты. По их словам, он хороший парень, который "и мухи не обидит", а также очень замкнутый.

Ранее Фокус писал, что Фокс пришла на показ в кожаном бикини и огромных меховых сапогах.