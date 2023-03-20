Джулію Фокс запідозрили у прийомі препарату для діабетиків

Знаменитість запевняє, що ліки, які їй приписують, набагато більше потрібні діабетикам, ніж їй.

Related video

33-річна італійська модель та актриса Джулія Фокс, яка минулого року сильно схудла, спровокувала чутки про те, що для скидання зайвих кілограмів приймала препарат Оземпік (Ozempic), який і зараз допомагає підтримувати струнку фігуру. Про це пише Page Six.

Почувши подібні домисли, знаменитість поспішила відповісти на них.

"Всі ці люди приходять до мене, кажучи, що я приймаю засоби для схуднення — люди кажуть, що я приймаю Ozempic або як там це називається — але ні, і я ніколи не приймала. Я ніколи цього не зробила б. Є діабетики, яким це потрібно", — заявила вона у коментарі Entertainment Tonight.

У Джулії – струнка та підтягнута фігура Фото: Getty

Про те, що знаменитості часто приймають згаданий препарат для схуднення, свідчить подкаст Fox "Заборонені плоди" Нікі Такеш. Вона згодна з Фокс у тому, що ліки набагато більше потрібні діабетикам.

Призначення препарату Оземпік – лікування дорослих пацієнтів, у яких діагностовано цукровий діабет ІІ типу. Основною діючою речовиною є семаглутид. Його застосовують для лікування пацієнтів, у яких відзначено непереносимість метморфіну. Оземпік може прийматись в комплексі з іншими протидіабетичними препаратами. Препарат призводить до загального зниження маси тіла, зменшення відсотка жирових відкладень. Після його запровадження знижується апетит, зокрема посилюються сигнали насичення і знижуються сигнали голоду. Завдяки зменшенню маси, у пацієнтів спостерігається зниження інсулінорезистентності, людина перестає віддавати перевагу їжі, в якій у великій кількості містяться жири. Саме через це на нього звернули увагу ті, хто мріє скинути вагу. Проте лікарі не рекомендують захоплюватись ним.

У своїх інтерв'ю Джулія розповідала, що її вага пішла після народження сина, а також близько семи кілограмів за місяць вона втратила, коли зустрічалася з репером Каньє Вестом. Джулія каже, що ці стосунки були дуже бурхливими, і вона весь час металася між роботою, сином та бойфрендом, намагавшись вбудувати останнього у свою лінію життя.

У 2020 році Джулія була куди пишніше Фото: Getty

Також актриса чесно зізналася, що свого часу вдавалася до ліпосакції та уколів ботоксу, але зараз зав'язала з цією практикою і готова прийняти те, що її тіло та особа зазнають вікових змін.

Зараз у житті Джулії непростий період, який навряд чи дозволить їй набрати зайві кілограми. Справа в тому, що її брата і батька заарештували за підозрою у виробництві нелегальної зброї та зберігання наркотиків. Щоб брата відпустили під заставу, Джулії довелося внести величезну заставу. Її батька звільнили раніше, не пред'явивши йому жодних звинувачень.