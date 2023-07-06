Брук Шилдс показала младшую дочь Гриер за рулем (фото)

Брук Шилдс переживает еще одно захватывающее событие со своей младшей дочерью.

58-летняя американская актриса и модель Брук Шилдс поделилась в своем Instagram-аккаунте трогательным моментом. На фотографии, опубликованной в соцсети, 17-летняя дочь знаменитости Гриер Хаммонд Хенчи ехала за рулем.

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"Меня вез мой ребенок!!!! Получила права!!" — подписала звезда "Голубой лагуны" кадр.

Шилдс воспитывает Гриер и 20-летнюю дочь Роуэн с мужем, 59-летним режиссером и продюсером Крисом Хенчи.

Брук Шилдс с дочерьми Фото: Instagram @brookeshields

В марте Шилдс рассказала, что у нее "неприятности" с дочерьми из-за ее полной честности, показанной в документальном фильме "Красотка".

"Вы знаете, я думала, что [научила их], но в документальном фильме многое они не знали. Из-за этого у меня с ними были проблемы, потому что они были в ярости, что я не сообщил им обо всем, — сказала тогда актриса. — Но само собой разумеется, это открыло некоторые другие разговоры".

Напомним, Гриер Хаммонд поддержала звездную маму на премьере ее фильма "Красотка" в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что Брук Шилдс пожаловалась на мать, которая заставляла ее сниматься в эротике в детстве.