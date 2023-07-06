Почему в жару постоянно хочется спать: 6 главных причин

Мы с нетерпением ждем жарких солнечных дней, но когда они наступают, испытываем жуткую усталость, и постоянно хотим спать. Почему так происходит?

Усталость и постоянная сонливость в жаркое время года обычное явление. Это связано с тем, что в жару ваше тело работает в ускоренном режиме, чтобы сохранять прохладу и поддерживать безопасную внутреннюю температуру. Вся эта тяжелая работа может заставить вас чувствовать себя вялым. Об этом пишет Sleep Advisor.

Гипоталамус является частью мозга, которая контролирует функции организма, и он работает с другими частями тела, включая потовые железы, кожу и кровеносные сосуды, чтобы контролировать вашу температуру.

Фото: Freepik

Потоотделение – один из инструментов организма, который он использует, чтобы сохранять прохладу. Тело каждого человека состоит из потовых желез, в которых вырабатывается пот. Человеческий пот состоит в основном из воды, но также содержит небольшое количество соли, сахара, аммиака и мочевины.

Расширение сосудов – еще один естественный способ охлаждения вашего организма. Во время этого процесса ваши кровеносные сосуды расширяются, позволяя большему количеству крови приливать к поверхности кожи, чтобы охладить теплую кровь. По этой же причине кожа некоторых людей может быть более красной, когда им жарко.

В дополнение к вашей естественной системе охлаждения, есть и другие способы воздействия тепла на ваше тело, которые могут вас утомить и заставить испытывать сонливость.

Обезвоживание

Фото: Freepik

Обезвоживание происходит, когда ваше тело теряет больше жидкости, чем получает. Когда вы потеете, вы теряете жидкость быстрее, и если вы не пополняете ее, наступает обезвоживание. Одним из последствий обезвоживания является усталость.

Обезвоживание может стать причиной теплового удара, проблемам с мочеиспускательной системой и даже судорогам. Любой человек уязвим к последствиям обезвоживания, но это наиболее опасно для маленьких детей и пожилых людей.

Низкое давление

В жару, люди могут испытывать обезвоживание и повышенный приток крови к коже. Это, в свою очередь, может привести к палению артериального давления или гипотензии. Усталость является одним из симптомов низкого кровяного давления.

Гипотония также повышает риск головокружения, обморока и падений, что может быть особенно опасно для пожилых людей.

Солнечный ожог

Слишком много времени на солнце без надлежащего ухода за кожей может вызвать еще большую сонливость. Когда у вас развивается сильный солнечный ожог, это может усугубить последствия обезвоживания и, возможно, вызвать у вас шок. Когда вы находитесь в шоке, вы можете испытывать низкое кровяное давление и сильную слабость.

Тепловой удар

Фото: Getty

В некоторых случаях ваше тело не справляется с высокой температурой и у вас может развиться так называемое тепловое истощение. Это когда тело перегревается.

Тепловой удар является наиболее серьезным из состояний, связанных с жарой, и может быть опасным для жизни.

Симптомы теплового удара:

Прохладная, влажная кожа

Головокружение

Обморок

Усталость

Экстремальное потоотделение

Слабый или быстрый пульс

Низкое артериальное давление в положении стоя

Мышечные спазмы

Тошнота

Головная боль

То, что жара может вызывать сонливость, не означает, что это норма. Нужно помочь организму справиться с высокой температурой и вот, что вы можете сделать!

Пейте много воды

Чтобы помочь обуздать обезвоживание и его последствия, вызывающие сонливость, нужно пить много воды. Несмотря на то, что вы можете не чувствовать жажды, если вы потеете, необходимо восполнить потерю жидкости. И для этого лучше всего выбирать чистую прохладную воду.

Ограничьте пребывание на солнце

Фото: Getty Images

Пик тепла обычно приходится на период с 12:00 до 16:00. Вам следует ограничить воздействие солнца и тепла, оставаясь в помещении или находясь в тени в это время.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом

В жаркое время года нужно защищать кожу от вредного воздействия солнца и дополнительного обезвоживания, поэтому возьмите в привычку наносить солнцезащитный крем, перед тем, как выйти на улицу. Большинство экспертов рекомендуют солнцезащитный фактор SPF не менее 30. Головные уборы и солнцезащитные очки также могут защитить вас от палящего солнца.

Носите натуральную одежду

В очень теплые дни носите легкую одежду светлых оттенков из натуральных и дышащих тканей, например, из хлопка или льна. Вы также должны держаться подальше от синтетических материалов, так как они сохраняют тепло.

Тренируйтесь, когда прохладно

Фото: Getty

Летом попробуйте перенести свои тренировки на раннее утро или вечер, когда погода более прохладная. Вы также можете разнообразить свои тренировки, добавив плавание, которое является отличным способом, чтобы освежиться в жару.

Напомним, используйте отдых в бассейне для того, чтобы провести легкую силовую тренировку на все тело.

Ранее Фокус писал о том, какие продукты не только освежают, но и обладают особыми питательными свойствами, которые помогают нам лучше переносить жару.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!