Шакира произвела фурор в наряде с гигантскими трехмерными буквами "NO"

Звезда сцены, кажется, оставила намек своим ярким образом.

46-летняя колумбийская певица Шакира эффектно появлась на Неделе моды в Париже, посетив показ Viktor&Rolf в причудливом наряде с намеком. Об этом пишет PageSix.

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Суперзвезда поп-музыки была одета в белое пальто, украшенное одним словом, написанное гигантскими трехмерными буквами "NO". Свой эффектный образ мать двоих детей дополнила золотистыми босоножками на шпильке, сумочкой перламутрового цвета и солнцезащитными очками.

Многие поклонники заподозрили, что Шакира отправляет весьма нетонкое послание своему бывшему бойфренду Жерару Пике, от которого у нее двое сыновей. 46-летняя певица и 36-летний испанский футболист расстались в июне 2022 года после более чем десяти лет совместной жизни. И с тех пор их скандальное расставание не сходит с заголовков.

В январе источники сообщили, что Шакира была "опустошена", узнав, что роман Пике с Кларой Чиа Марти длится "намного дольше, чем она себе представляла". По словам источников из близкого окружения футболиста, сейчас Пике готовится к свадьбе с 24-летней моделью.

Напомним, как Шакира узнала об изменах Жерара Пике.

Также Фокус писал о самом романтичном поступке Шакиры во время отношений с Жераром Пике.