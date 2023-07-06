Парижская романтика: Кайя Гербер и Остин Батлер на свидании (фото)

Дочь Синди Кроуфорд и ее возлюбленный прибыли во Францию на Неделю моды.

21-летняя американская модель Кайя Гербер и актер Остин Батлер отправились на свидание в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара, которая прибыла в столицу Франции на Неделю моды, выходила из местного ресторана, когда их "поймали" папарацци.

31-летний актер и звезда фильма об Элвисе Пресли был в темно-синей кепке, укороченном сером бомбере, который он надел поверх белой рубашки с круглым вырезом, и коричневых брюках с поясом.

Тем временем дочь модели Синди Кроуфорд вышла на свет в длинном коричневом платье. Кайя надела длинный черный тренч поверх своего приталенного платья и дополнила его длинным золотым ожерельем и черной сумкой.

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Звезда подиумов и 31-летний Батлер встречаются с начала 2022 года. Они уже несколько раз официально выходили на публику как пара. Впрочем, подробностями своего романа знаменитости не спешат делиться.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

Напомним, Кайю Гербер и Остина Батлера заметили на прогулке с домашним любимцем.

Также Фокус писал о выходе Кайи Гербер и Остина Батлера на красную дорожку мероприятия Time.