Том Круз хочет сниматься в фильмах "Миссия невыполнима" до 80 лет

Суперзвезда хочет взять пример с Харрисона Форда, который снялся в последнем фильме об Индиане Джонсе именно в этом возрасте.

Том Круз намерен сниматься в своей знаменитой франшизе "Миссия невыполнима" до весьма преклонного возраста, а конкретно, до 80 лет минимум, следуя примеру своего коллеги Харрисона Форда. Об этом пишет Daily Mail.

61-летний Том Круз отпраздновал день рождения на премьере в Сиднее, Австралия, своего последнего фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1". И он сообщил, что собирается и дальше сниматься в боевиках.

Во время разговора с Sydney Morning Herald на красной дорожке Круз похвалил долголетие Форда и сказал, что надеется добиться таких же результатов.

"Харрисон Форд — легенда. Я им восхищаюсь. У меня есть 20 лет, чтобы догнать его. Я надеюсь продолжать сниматься в фильмах "Миссия невыполнима", пока не достигну его возраста", — сказал актер.

Трейлер фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1"

Тем не менее, Том Круз, вероятно, надеется на более высокие доходы, когда он достигнет возраста Форда, так как последний фильм об Индиане Джонсе не слишком много собирает в прокате. И это на фоне того, что его бюджет составил грандиозные 295 миллионов долларов.

Но хоть Форд и "завязал" с Индианой Джонсом, но он планирует продолжать сниматься до тех пор, пока это возможно.

Во время интервью CNN в рамках подкаста "Кто разговаривает с Крисом Уоллесом" Форд сказал, что вместо того, чтобы уйти на пенсию, он ищет новые фильмы и шоу, в которых мог бы сыграть главную роль.

"Я плохо себя чувствую, когда у меня нет работы. Я люблю работать", — признался актер.

А Круз сообщил, что также любит сниматься, любит участвовать в производстве фильмов и любит смотреть те картины, которые снимали другие.

Так, он признался, что собирается посмотреть два хита этого лета: фильм "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы и картину Греты Гервиг о Барби.

"Я вырос, смотря фильмы на большом экране, и продолжаю их смотреть. Я хочу увидеть и "Барби", и "Оппенгеймера". Премьеры будут на этих выходных. В пятницу я схожу на "Оппенгеймера", а затем на "Барби" в субботу", — сказал Круз.

И Грета Гервиг ответила Тому Крузу тем же, показав билеты на его новый фильм "Миссия невыполнима", нового фильму про Индиану Джонса и на "Оппенгеймера".

Ранее стало известно, что фильм "Барби" запретили во Вьетнаме и планируют запретить на Филиппинах.