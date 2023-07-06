Массивные банты и оптические иллюзии. Чем поразила новая коллекция Viktor&Rolf

Уже 30 лет голландский модный дом бросает вызов предубеждениям моды и пытается преодолеть разрыв между модой и искусством.

Дом моды Viktor&Rolf представил новую кутюрную коллекцию осень-зима 2023-24 во время Недели моды в Париже. Фокус рассказывает, чем впечатлило шоу голландского авангардного бренда, основанного в 1993 году.

"Отцами" Viktor & Rolf стали модельеры Виктор Хорстинг и Рольф Снурен. Уже 30 лет они пытаются бросить вызов предубеждениям моды и преодолеть разрыв между модой и искусством.

5 июля 2023 года модный дом, который был основан в Париже, представил новую коллекцию. Поскольку это был Международный день бикини, наряды бренда были показаны соответствующие.

"С нашей новой коллекцией Haute Couture Autumn/Winter'23 "Embodiment" Viktor&Rolf празднует 30 лет концептуального гламура, эффектной красоты и провокационного кутюра в неожиданных образах", — отметили представители бренда.

Впрочем, изюминкой показа стал перформанс, в котором продемонстрировали "эмоциональный багаж женщины", которая несет за собой мужчин, которые были в ее жизни и повлияли на нее.

А главным нарядом показа стал купальник и его вариации на лето 2023. Практически все боди и купальники были декорированы бантами, объемными 3D-надписями, рюшами, цветами и тому подобное.

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Несколько купальников также были соединены с "эмоциональным багажом", связанным с мужчинами. Модели выносили на себе артобъекты в виде мужских костюмов.

Не обошлось и без оптических иллюзий, присущих голландскому бренду. Одна из моделей продемонстрировала нежно-розовый сплошной купальник, который как будто в воздухе повис возле нее в то время, когда сама модель одета в бежевое боди.

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Продолжили показ шелковые купальники и наряды с массивными словами "Нет", "Я желаю тебе всего наилучшего", "Мечтай".

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В частности, было много бантов и ярких оттенков.

Среди звездных гостей показа были модель Эмили Ратаковски, певица Шакира и Камилла Кабельо.

Колумбийская звезда сцены Шакира поразила своим образом с гигантскими трехмерными буквами "Нет". Фанаты артистки заподозрили, что таким образом Шакира намекает своему бывшему возлюбленному, испанскому футболисту Жерару Пике, на невозможность их примирения.

Звездные гости показа Viktor&Rolf

Эмили Ратаковски прибыла на модное событие в столице Франции в легком летнем платье с глубоким декольте. Волосы звезда подиумов оставила распущенными, добавив к образу солнцезащитные очки.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Сами же "виновники" события, Виктор Хорстинг и Рольф Снурен, вышли на подиум в конце показа. Они были одеты в классические черные костюмы с белыми рубашками и бабочками.

Виктор Хорстинг и Рольф Снурен Фото: Getty Images

Напомним, шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала на публике платье-оптическую иллюзию от бренда Viktor&Rolf.

Также Фокус писал о новой коллекции Chanel, на которую вдохновила бывшая возлюбленная Джонни Деппа, французская певица и актриса Ванесса Паради.