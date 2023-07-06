Охранник известного баскетболиста напал на Бритни Спирс в Лас-Вегасе

Охранник баскетболиста Виктора Вембаньямы ударил ее и сбил с ног, когда она хотела сфотографироваться со спортсменом.

На Бритни Спирс напали в Лас-Вегасе. Инцидент произошел в ресторане Catch в отеле ARIA около восьми вечера накануне. Бритни хотела сфотографироваться с известным баскетболистом Виктором Вембаньямой, который также был в ресторане. Она хлопнула его по плечу, а охранник Виктора ударил ее и сбил с ног. Подробности произошедшего сообщило издание TMZ.

Как известно, Бритни Спирс вместе со своим мужем Сэмом Асгари и еще двумя людьми отправилась в ресторан на ужин. Когда она вошла в казино, ее окружили фанаты.

Бритни Спирс с Лас-Вегасе

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Бритни заметила Виктора. Она любит баскетбол и ей нравится игра Виктора, так что она подошла к нему, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться вместе. Она хлопнула его по спине, по правому плечу, и, директор службы безопасности "Сан-Антонио Сперс", — команды, за которую играет Виктор Вембаньяма, — мгновенно ударил ее тыльной стороной руки, в результате чего она упала на землю.

Бритни Спирс и Виктор Вембаньяма

Бритни Спирс взяла себя в руки и подошла к своему столику. Источник рассказал, что охранник подошел к столу и извинился. Он сказал: "Вы понимаете, каково это, когда вас окружают фанаты". И он заявил, что когда ударил ее, то не знал, кто она такая.

Служба безопасности Бритни провела некоторое время с охранником Виктора, после чего ее команда подала заявление в столичное полицейское управление о нанесении побоев.

Источник в полиции сообщил, что человек, ударивший Бритни, это Дамиан Смит, директор службы безопасности баскетбольной команды. И хоть сначала была информация, что уголовное дело не завели, позже выяснилось, что все-таки завели. И, как сказал источник, там инцидент считают "серьезным, как сердечный приступ".

Дело, скорее всего, будет передано в окружную прокуратуру. А руководство полиции Лас-Вегаса встретится с Бритни Спирс , чтобы обсудить инцидент.

Напомним, бывший муж Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, не будет заставлять своих сыновей прощаться с Бритни Спирс перед переездом семьи из Калифорнии на Гавайи в следующем месяце. Ранее дети Бритни дали первое интервью, обсудив с журналистом свои отношения с матерью.

Они не видятся с Бритни, хоть и они сами и Кевин Федерлайн, и его новая жена, все они живут за счет Спирс, которая много лет выплачивает бывшему мужу алименты.