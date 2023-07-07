Бывшая девушка Кары Делевинь выходит замуж за нефтяного магната
Звезда "Милых обманщиц" Эшли Бенсон помолвлена со своим бойфрендом Брэндоном Дэвисом.
Бывшая девушка Кары Делевин, актриса Эшли Бенсон, выходит замуж за наследника нефтяных миллиардов и тусовщика середины 2000-х Брэндона Дэвиса. Девушка уже похвасталась кольцом с огромным бриллиантом. Об этом пишет Daily Mail.
33-летняя актриса, которая встречалась с рэпером G-Eazy и моделью Кара Делевинь , поделилась этой новостью, продемонстрировав свое обручальное кольцо с бриллиантом в Instagram.
Согласно ее постам, Брэндон сделал Эшли предложение во время романтического ужина.
Он назвал ее "любовью всей жизни" в посте в своих сториз в Instagram, а Эшли написала в ответ: "Мой лучший друг, я люблю тебя".
Пара начала встречаться в январе этого года, но они знакомы уже много лет и часто веселились вместе на вечеринках.
"У них много общих друзей, они очень веселые и очень общительные люди", — сообщил источник.
Брэндон прославился своими многочисленными романами. Он встречался с Линдси Лохан, Пэрис Хилтон, Мишей Бартон и моделью Бритни Гастино.
Эшли в 2021 году объявила о своей пансексуальности, заявив в интервью, что "дело в том, с кем я общаюсь, а не в гендере".
Она встречалась с Кордом Оверстритом из Glee и близким другом Джастина Бибера Райаном Гудом, но ее отношения с британской моделью Карой Делевинь получили наибольшую огласку.
Они познакомились на съемках фильма "Ее запах", где играли любовниц Кэсси и Рокси из группы Akergirls.
Ходят слухи, что Кара была первой девушкой, с которой Эшли начала встречаться.
Они держали свои отношения в тайне от общественности и редко появлялись на мероприятиях.
Но в мае 2019 года фото Эшли и Кара, которые тащат приспособления для секса в дом, стало вирусным.
Кара и Эшли продемонстрировали свою любовь во время Недели моды в Милане в феврале 2020 года, но расстались всего через несколько месяцев, в мае.
В том же месяце Эшли была замечена с рэпером G-Eazy.
Напомним, сейчас у Кары Делевинь отношения с певицей Минки. Но модель не слишком часто появляется с ней на публике.