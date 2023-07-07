Бывшая девушка Кары Делевинь выходит замуж за нефтяного магната

Звезда "Милых обманщиц" Эшли Бенсон помолвлена ​​со своим бойфрендом Брэндоном Дэвисом.

Бывшая девушка Кары Делевин, актриса Эшли Бенсон, выходит замуж за наследника нефтяных миллиардов и тусовщика середины 2000-х Брэндона Дэвиса. Девушка уже похвасталась кольцом с огромным бриллиантом. Об этом пишет Daily Mail.

33-летняя актриса, которая встречалась с рэпером G-Eazy и моделью Кара Делевинь , поделилась этой новостью, продемонстрировав свое обручальное кольцо с бриллиантом в Instagram.

Согласно ее постам, Брэндон сделал Эшли предложение во время романтического ужина.

Эшли Бенсон и Брэндон Дэвис

Он назвал ее "любовью всей жизни" в посте в своих сториз в Instagram, а Эшли написала в ответ: "Мой лучший друг, я люблю тебя".

Пара начала встречаться в январе этого года, но они знакомы уже много лет и часто веселились вместе на вечеринках.

"У них много общих друзей, они очень веселые и очень общительные люди", — сообщил источник.

Кольцо Эшли Бенсон Фото: Скриншот

Брэндон прославился своими многочисленными романами. Он встречался с Линдси Лохан, Пэрис Хилтон, Мишей Бартон и моделью Бритни Гастино.

Эшли в 2021 году объявила о своей пансексуальности, заявив в интервью, что "дело в том, с кем я общаюсь, а не в гендере".

Она встречалась с Кордом Оверстритом из Glee и близким другом Джастина Бибера Райаном Гудом, но ее отношения с британской моделью Карой Делевинь получили наибольшую огласку.

Они познакомились на съемках фильма "Ее запах", где играли любовниц Кэсси и Рокси из группы Akergirls.

Ходят слухи, что Кара была первой девушкой, с которой Эшли начала встречаться.

Они держали свои отношения в тайне от общественности и редко появлялись на мероприятиях.

Но в мае 2019 года фото Эшли и Кара, которые тащат приспособления для секса в дом, стало вирусным.

Кара и Эшли продемонстрировали свою любовь во время Недели моды в Милане в феврале 2020 года, но расстались всего через несколько месяцев, в мае.

В том же месяце Эшли была замечена с рэпером G-Eazy.

Напомним, сейчас у Кары Делевинь отношения с певицей Минки. Но модель не слишком часто появляется с ней на публике.