Брат Кейт Миддлтон и его жена посетили Уимблдон сразу после объявления о беременности

Джеймс Мидддлтон и Ализе Тевене появились на трибунах буквально через несколько часов после того, как сообщили, что ждут первенца.

Брат принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон и его жена Ализе Тевене выглядели очень довольными, когда посетили Уимблдон — через несколько часов после объявления о том, что они ждут своего первого ребенка. Об этом пишет People.

Накануне вечером 36-летний Джеймс поделился милой фотографией своей беременной жены Ализе в Instagram.

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А уже на следующий день пара вышла в свет, появившись на трибунах Уимблдонского турнира. Джеймс и Ализе крайне редко выходят в свет, предпочитая проводить время в своем доме 1,45 миллиона фунтов стерлингов в идиллической деревне Баклбери в западном Беркшире, где выросли Кейт, Пиппа и сам Джеймс.

На трибунах Уимблдона Ализе появилась в очаровательном зеленом платье от любимого бренда Кейт Sezane за 185 фунтов и больших солнцезащитных очках. Джеймс был в элегантном светлом костюме.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене на Уимблдоне Фото: Getty Images

33-летняя Ализе выглядела расслабленной и счастливой. И она с Джеймсом внимательно наблюдали за происходящим на корте.

Напомним, о беременности Джеймс Миддлтон сообщил, опубликовав фото Ализе в оливково-зеленом платье с их собакой Мэйбл на лугу.

Ализе Тевене

"Мы не могли бы быть более взволнованы… ну, может быть, Мэйбл", — написал Джеймс, прежде чем сослаться на свой тяжелый год после смерти его спаниеля Эллы, которой исполнилось 15 лет.

"Это было очень трудное начало года после потери моей любимой Эллы, однако мы закончим год самым драгоценным маленьким прибавлением в нашей растущей семье", — сказал он.

Малыш Джеймса и Ализе будет двоюродным братом принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи , а также племянницей или племянником принца и принцессы Уэльских. Кейт, безусловно, будет рада снова стать тетей.

У сестры Джеймса и Кейт, Пиппы, также есть трое детей от мужа Джеймса Мэтьюза: Артур, Грейс и Роуз, что означает, что ребенок Джеймса станет седьмым внуком Кэрол и Майкла Миддлтон.

Джеймс Миддлтон и Ализе познакомились в 2014 году в клубе "Челси" в Южном Кенсингтоне, причем именно благодаря Элле. Собака подбежала к Ализе, а смущенный Джеймс поспешил, чтобы извинится и забрать собаку. Ализе подумала, что он официант, и попросила принести ей выпить, продолжая гладить Эллу.

Ранее Джеймс рассказывал, что именно Элла помогла ему справиться с депрессией.

"В течение дня я брал себя в руки и шел на работу, а затем просто смотрел остекленевшими глазами на экран своего компьютера, желая, чтобы время шло и я мог поехать домой", — рассказывал Джеймс.

Ализе и Джеймс обручились в сентябре 2019 года, но им пришлось дважды откладывать церемонию из-за Covid, прежде чем, наконец, объявить, что они связали себя узами брака в Борм-ле-Мимоза в Провансе в 2021 году.

Ализе – дочь бывшего дипломата Жана-Габриэля Тевене, который живет в Париже и в настоящее время делает карьеру писателя и поэта.

Она говорит на трех языках, несколько лет жила и работала в Лондоне, в настоящее время является директором TreasurySpring, финтех-фирмы, которая использует цифровые конвейеры для соединения богатых наличными фирм с институциональными заемщиками.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене

Ранее Ализе жила и работала в Германии, Индонезии, Чили, Франции, Бельгии и Англии.

Ее отец говорил, что она очень счастлива с Джеймсом, а его описывал, как "обаятельного молодого человека". Тевене признался, что назвал дочь в честь субтропического пассата.

Напомним, на свадьбе Джеймса и Ализе присутствовали его сестры. Но снимками со свадьбы Джеймс поделился не слишком охотно.