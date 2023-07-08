8 июля 2023 года: преподобномученицы Февронии — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ходить в лес и купаться в водоемах.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобномученицы Февронии. Она жила во времена, когда императором был Диоклетиан и пострадала за веру в Бога. Когда-то правитель решил уничтожить всех христиан в городе, направил свое войско к монастырю, а все монахини убежали, осталась только настоятельница и Феврония. Их взяли в плен. Февронии предлагали отречься от веры, но она отказалась, за что ее казнили.

Что нельзя делать 8 июля:

ходить в лес;

купаться в водоемах;

печь что-то из теста.

Народные приметы и поверья:

сильная жара указывает, что такая погода будет еще 40 дней;

сено едят мыши – будет неудачный сенокос;

рассада не впитывает влагу – сенокосы будут мокрыми.

День ангела празднуют:

Леонид, Константин, Федор, Петр, Давид.

Родились в этот день:

1973 год — украинский военный, генерал, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Также в этот день: