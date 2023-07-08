Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

8 июля 2023 года: преподобномученицы Февронии — что сегодня нельзя делать?

Преподобномученица Феврония
Преподобномученица Феврония

Сегодня нельзя ходить в лес и купаться в водоемах.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобномученицы Февронии. Она жила во времена, когда императором был Диоклетиан и пострадала за веру в Бога. Когда-то правитель решил уничтожить всех христиан в городе, направил свое войско к монастырю, а все монахини убежали, осталась только настоятельница и Феврония. Их взяли в плен. Февронии предлагали отречься от веры, но она отказалась, за что ее казнили.

Что нельзя делать 8 июля:

  • ходить в лес;
  • купаться в водоемах;
  • печь что-то из теста.

Народные приметы и поверья:

  • сильная жара указывает, что такая погода будет еще 40 дней;
  • сено едят мыши – будет неудачный сенокос;
  • рассада не впитывает влагу – сенокосы будут мокрыми.

День ангела празднуют:

Леонид, Константин, Федор, Петр, Давид.

Родились в этот день:

  • 1973 год — украинский военный, генерал, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Также в этот день:

  • 52 год до н. е. — принята дата основания Парижа;
  • 1889 год — впервые вышла финансовая газета "The Wall Street Journal";
  • 1918 год — создан Государственный сенат Украинского Государства — высший судебный институт;
  • 2014 год — сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира по футболу победила фаворита и 5-кратного чемпиона мира — сборную Бразилии с сенсационным счетом 7:1 (5:0 в 1-м тайме), побив много рекордов.