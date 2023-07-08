Стиль жизни
8 июля 2023 года: преподобномученицы Февронии — что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя ходить в лес и купаться в водоемах.
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Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память преподобномученицы Февронии. Она жила во времена, когда императором был Диоклетиан и пострадала за веру в Бога. Когда-то правитель решил уничтожить всех христиан в городе, направил свое войско к монастырю, а все монахини убежали, осталась только настоятельница и Феврония. Их взяли в плен. Февронии предлагали отречься от веры, но она отказалась, за что ее казнили.
Что нельзя делать 8 июля:
- ходить в лес;
- купаться в водоемах;
- печь что-то из теста.
Народные приметы и поверья:
- сильная жара указывает, что такая погода будет еще 40 дней;
- сено едят мыши – будет неудачный сенокос;
- рассада не впитывает влагу – сенокосы будут мокрыми.
День ангела празднуют:
Леонид, Константин, Федор, Петр, Давид.
Родились в этот день:
- 1973 год — украинский военный, генерал, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Также в этот день:
- 52 год до н. е. — принята дата основания Парижа;
- 1889 год — впервые вышла финансовая газета "The Wall Street Journal";
- 1918 год — создан Государственный сенат Украинского Государства — высший судебный институт;
- 2014 год — сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира по футболу победила фаворита и 5-кратного чемпиона мира — сборную Бразилии с сенсационным счетом 7:1 (5:0 в 1-м тайме), побив много рекордов.