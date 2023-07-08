Стиль життя
8 липня 2023 року: преподобномучениці Февронії — що сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна ходити в ліс і купатися у водоймах.
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Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Февронії. Вона жила за часів, коли імператором був Діоклетіан і постраждала за віру в Бога. Колись правитель вирішив знищити всіх християн у місті, спрямував своє військо до монастиря, а всі черниці втекли, лишилася тільки настоятелька та Февронія. Їх узяли в полон. Февронії пропонували зректися віри, але вона відмовилася, за що її стратили.
Що не можна робити 8 липня:
- ходити в ліс;
- купатися у водоймах;
- пекти щось із тіста.
Народні прикмети та повір'я:
- сильна спека вказує, що така погода буде ще 40 днів;
- сіно їдять миші — буде невдалий сінокіс;
- розсада не вбирає вологу — сінокоси будуть мокрими.
День ангела святкують:
Леонід, Костянтин, Федір, Петро, Давид.
Народилися в цей день:
- 1973 рік — український військовий, генерал, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Також цього дня:
- 52 рік до н. е. — прийнято дату заснування Парижа;
- 1889 рік — уперше вийшла фінансова газета "The Wall Street Journal";
- 1918 рік — створено Державний сенат Української Держави — вищий судовий інститут;
- 2014 рік — збірна Німеччини в півфіналі Чемпіонату світу з футболу перемогла фаворита і 5-разового чемпіона світу — збірну Бразилії з сенсаційним рахунком 7:1 (5:0 у 1-му таймі), побивши багато рекордів.