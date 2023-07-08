8 липня 2023 року: преподобномучениці Февронії — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ходити в ліс і купатися у водоймах.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобномучениці Февронії. Вона жила за часів, коли імператором був Діоклетіан і постраждала за віру в Бога. Колись правитель вирішив знищити всіх християн у місті, спрямував своє військо до монастиря, а всі черниці втекли, лишилася тільки настоятелька та Февронія. Їх узяли в полон. Февронії пропонували зректися віри, але вона відмовилася, за що її стратили.

Що не можна робити 8 липня:

ходити в ліс;

купатися у водоймах;

пекти щось із тіста.

Народні прикмети та повір'я:

сильна спека вказує, що така погода буде ще 40 днів;

сіно їдять миші — буде невдалий сінокіс;

розсада не вбирає вологу — сінокоси будуть мокрими.

День ангела святкують:

Леонід, Костянтин, Федір, Петро, Давид.

Народилися в цей день:

1973 рік — український військовий, генерал, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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