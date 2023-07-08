Принц Гарри планирует держаться подальше от всеобщего внимания, — эксперт

Принц Гарри никогда не был поклонником жизни знаменитостей и хочет сосредоточиться на собственных проектах.

По словам эксперта по культуре и брендам Рошель Уайт, герцог Сассекский планирует сосредоточиться на своих личных проектах и держаться подальше от всеобщего внимания. Об этом сообщает Mirror.

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38-летний член королевской семьи и его супруга Меган Маркл находятся в процессе пересмотра своей карьеры. Знаменитая пара в настоящее время продолжает сотрудничество с Netflix над серией новых шоу в рамках своего колоссального контракта на 100 миллионов долларов, который они подписали еще в 2020 году.

Кадр из документально сериала "Гарри и Меган" Фото: Instagram @people

Рошель Уайт объяснила, что Гарри "планирует сделать шаг назад" от совместной карьеры пары в индустрии развлечений, поскольку он "никогда не хотел быть в центре внимания".

"Я чувствую, что это в значительной степени его бренд, — сказала она. — Меган привыкла быть на виду еще до того, как она познакомилась с Гарри, и я чувствую, что из них двоих она единственная, с кем каждый хотел бы поговорить и поработать".

Эксперт отметила, что опыт Меган быть в центре внимания может помочь ей "стать брендом и развивать то, что она начала в отношении своего блога The Tig, и развивать это".

Комментируя критику в адрес матери двоих детей, Рошель добавила: "Независимо от того, что говорят люди, у нее есть поклонники и люди, на которых повлиял ее стиль и жизнь, и это может сработать".

Меган Маркл Фото: Getty

Что касается младшего сына короля Чарльза, Рошель признала, что он с радостью "позволил своей жене стать знаменитостью", поскольку у него были другие желания и цели.

"Глядя на прошлое поведение, я чувствую, что Гарри никогда не был поклонником "жизни знаменитости", и я вижу, как он работает и делает то, что значит для него больше и что ему нравится. Он был достаточно открыт, чтобы ясно дать понять это".

Заявление эксперта произошло на фоне слухов, что Netflix разрывает соглашение с Гарри и Меган. Представитель Netflix сообщил, что компания Archewell Productions, которая занимается созданием контента, сейчас работает над несколькими проектами для популярного сервиса.

"Мы ценим наше партнерство с Archewell Productions", — сказали они изданию. — "Гарри и Меган" был крупнейшим документальным дебютом Netflix за всю историю, и мы продолжим работать вместе над рядом проектов, включая предстоящий документальный сериал "Сердце Непокоренных".

Ранее Фокус писал, что Spotify отказался от убыточного подкаста Меган Маркл.