Тина Кунаки показала самую актуальную юбку 2023 года

Жена Венсана Касселя продемонстрировала элегантный черно-белый ансамбль.

26-летняя французская модель Тина Кунаки неоднократно посещала Неделю высокой моды в Париже и демонстрировала дизайнерские образы, которые будут вполне востребованы не один сезон. Не стал исключением показ кутюрной коллекции модного дома Valentino осень-зима 2023/2024 возле замка Шантийи.

На мероприятии Тина выглядела сногсшибательно в белой рубашке оверсайз с черным узким галстуком, черной юбке-баллоне длины мини такого же цвета туфлях-лодочках. Свои волосы она оставила распущенными, а макияж только слегка подчеркивал черты ее лица.

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Белая рубашка – тренд сезона, причем не только осенне-зимнего, но и на ближайшие пару месяцев. Не менее эффектный ансамбль с этим предметом гардероба в сочетании с джинсами продемонстрировала на том же показе дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер.

А вот что касается юбки-баллона, то это четкое указание на то, что она снова возвращается в моду и будет актуальна. На Тине – юбка длины мини, однако не менее интересно смотрятся такие юбки до колена и ниже.

В 1980-ых годах большими любительницами таких юбок были Мадонна, принцесса Диана и другие знаменитые статусные модницы. Затем в начале нулевых юбки снова появились на горизонте, но ненадолго. Теперь же дизайнеры дают им зеленый свет.

Ранее Фокус писал, с чем лучше всего сочетать юбку-баллон, и с какими вещами она будет смотреться наиболее эффектно.