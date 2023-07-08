17-летняя принцесса Испании собирается пройти трехлетнюю военную подготовку

Юная принцесса идет по стопам отца и станет военным рекрутом уже в следующем месяце.

Испанская принцесса Леонор скоро начнет трехлетнюю военную подготовку в Испании после окончания престижной частной школы в Южном Уэльсе. Об этом пишет Daily Mail.

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В мае 17-летняя наследница испанского престола получила степень международного бакалавра в Атлантическом колледже UWC в валлийском графстве Вейл-оф-Гламорган. Школу часто называют "Хогвартсом хиппи" благодаря прогрессивному подходу к обучению и живописному замку. Курс обучения в колледже стоит более 3 миллионов гривен за год.

Леонор должна стать военным рекрутом в следующем месяце, следуя по стопам своего отца короля Фелипе, а также своего деда Хуана Карлоса, которые прошли военную подготовку в каждой из трех вооруженных сил страны.

Ее обучение будет проходить в Общей военной академии в Сарагосе, затем отправится в военно-морское училище, которое включает в себя плавание на учебном парусном корабле Хуана Себастьяна Элькано, и закончит учебу в Общей воздушной академии. Принцесса, которой в октябре исполнится 18 лет, заявила о своем энтузиазме по поводу того, что скоро станет кадетом, на церемонии награждения Фонда принцессы Жироны в Жироне.

Она сказала: "Я только что закончила среднюю школу и собираюсь начать новый этап с периодом военной подготовки. Я счастлива, потому что знаю, насколько испанцы ценят наши вооруженные силы. Это важный момент в моей жизни, и я очень взволнована и полна решимости продолжать учиться и прикладывать все усилия".

Королева Летиция и король Фелипе с дочками Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Tatler сообщил, что министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила следующий шаг принцессы Леонор Астурийской незадолго до выпуска девушки в мае.

Выступая в марте, г-жа Роблес подтвердила: "Со временем главнокомандующим вооруженными силами будет женщина, и в последние годы мы прилагаем очень важные усилия для включения женщин в вооруженные силы".

В сентябре прошлого года испанский дворец объявил, что принцесса Леонор поступит в университет для изучения права, как только ее трехлетняя военная подготовка завершится в 2026 году. Хотя выбор университета Леонор неизвестен, академическое образование принцессы уже имеет сходство с образованием ее отца, короля Фелипе.

Ранее Фокус писал, что король Испании решил сократить сумму на содержание своего отца.