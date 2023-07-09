9 июля 2023 года: Давида Солунского — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя топтать землянику и отказывать друзьям в помощи.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память Давида Солунского. Он был христианским святым, жившим в IV веке. Родился в Солуне, в семье обеспеченного христианского ученого. Отрекшись от богатства, он принял монашескую жизнь и стал примером целомудрия. Давид Солунский известен своими трудами по богословию, а также письмами, в которых он обращался к верующим, утешая и наставляя их. Он умер мученической смертью в 303 году.

В народе этот день называют еще Давид-земляничник — до этого времени успевала созревать клубника, и люди отправлялись на ее сбор.

Также 9 июля в Украине празднуют День рыбака.

Что нельзя делать 9 июля:

топтать землянику или выбрасывать ее;

отказывать друзьям в помощи;

причинять вред животным.

Народные приметы и поверья:

жарко – еще в течение 40 дней будет такая погода;

засуха — грибов не будет до осени;

солнечный день — до конца лета будет хорошая погода.

День ангела празднуют:

Иоанн, Леонид, Петр, Анастасия, Диана.

Родились в этот день:

1956 — Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.

Также в этот день:

1811 год — большой пожар на Подоле в Киеве;

1961 год – в Виннипеге (Канада) открывают памятник Т. Г. Шевченко;

1972 год – в окрестностях села Крестище проводят первый в Украине ядерный взрыв (подземный).