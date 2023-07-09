9 июля 2023 года: Давида Солунского — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя топтать землянику и отказывать друзьям в помощи.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Давида Солунского. Он был христианским святым, жившим в IV веке. Родился в Солуне, в семье обеспеченного христианского ученого. Отрекшись от богатства, он принял монашескую жизнь и стал примером целомудрия. Давид Солунский известен своими трудами по богословию, а также письмами, в которых он обращался к верующим, утешая и наставляя их. Он умер мученической смертью в 303 году.
В народе этот день называют еще Давид-земляничник — до этого времени успевала созревать клубника, и люди отправлялись на ее сбор.
Также 9 июля в Украине празднуют День рыбака.
Что нельзя делать 9 июля:
- топтать землянику или выбрасывать ее;
- отказывать друзьям в помощи;
- причинять вред животным.
Народные приметы и поверья:
- жарко – еще в течение 40 дней будет такая погода;
- засуха — грибов не будет до осени;
- солнечный день — до конца лета будет хорошая погода.
День ангела празднуют:
Иоанн, Леонид, Петр, Анастасия, Диана.
Родились в этот день:
1956 — Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.
Также в этот день:
1811 год — большой пожар на Подоле в Киеве;
1961 год – в Виннипеге (Канада) открывают памятник Т. Г. Шевченко;
1972 год – в окрестностях села Крестище проводят первый в Украине ядерный взрыв (подземный).