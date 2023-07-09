9 липня 2023 року: Давида Солунського — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна топтати суницю і відмовляти друзям у допомозі.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Давида Солунського. Він був християнським святим, який жив у IV столітті. Народився в Солуні, в сім'ї забезпеченого християнського вченого. Зрекшись багатства, він прийняв чернече життя і став прикладом благочестивості. Давид Солунський відомий своїми працями з богослов'я, а також листами, в яких він звертався до вірян, втішаючи та наставляючи їх. Він помер мученицькою смертю 303 року.
У народі цей день називають ще Давид-суничник — до цього часу встигала дозрівати суниця, і люди вирушали на її збір.
Також 9 липня в Україні святкують День рибалки.
Що не можна робити 9 липня:
- топтати суницю або викидати її;
- відмовляти друзям у допомозі;
- завдавати шкоди тваринам.
Народні прикмети та повір'я:
- спекотно — ще протягом 40 днів буде така погода;
- посуха — грибів не буде до осені;
- сонячний день — до кінця літа буде хороша погода.
День ангела святкують:
Іоанн, Леонід, Петро, Анастасія, Діана.
Народилися в цей день:
1956 рік — Том Генкс, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, володар премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.
Також цього дня:
1811 рік — велика пожежа на Подолі в Києві;
1961 рік — у Вінніпезі (Канада) відкривають пам'ятник Т. Г. Шевченку;
1972 рік — в околицях села Хрестище проводять перший в Україні ядерний вибух (підземний).