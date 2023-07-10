Марго Робби отказалась от розового и воссоздала винтажный образ Барби 1960 года

Знаменитость воссоздала образ оригинальной куклы Барби "Соло в центре внимания" 1960 года.

Вдохновленная главной героиней, которую она играет в фильме Греты Гервиг, австралийская актриса Марго Робби продвигала проект в нарядах в стиле Барби. На премьере в Лос-Анджелесе 33-летняя звезда отказалась от уже привычного розового и воссоздала черный наряд популярной игрушки Mattel 1960 года. Об этом пишет Daily Mail.

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Надевая розовые наряды на все предыдущие премьеры, двукратная номинантка на "Оскар" Марго Робби выбрала не совсем обычный черный, чтобы появиться на звездной мировой премьере, которая состоялась в Shrine Auditorium and Expo Hall.

Знаменитость работала со стилистом Эндрю Мукамалом, чтобы воссоздать образ оригинальной куклы Барби "Соло в центре внимания" 1960 года. Робби надела черное платье без бретелек и туфли на каблуке с открытым носком и оперные перчатки. На платье с оборками было даже то же металлическое мерцание, подол из жесткого тюля и украшение из красной розы. Свой роскошный ансамбль актриса завершила бриллиантовым колье.

Звезда фильма "Волк с Уолл-Стрит" упорно работала над образами, вдохновленными Барби, на протяжении всего пресс-тура своего фильма, каждый раз выглядя так, будто она выходила прямо из кукольного Дома мечты.

А пока фанаты ждут премьеры, которая состоится 20 июля, они могут попытать счастья и попробовать снять розовый дом Барби, который находится в Малибу. Копия кукольного дома находится в частном владении.

Также Фокус писал, что Марго Робби показала винтажный образ Барби Totally Hair.