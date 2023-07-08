Марго Робби показала винтажный образ Барби Totally Hair

Актриса "Барби" копировала винтажные кукольные образы на протяжение всего пресс-тура фильма. На этот раз она так дебютировала с новой прической.

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Марго Робби, которая сыграла главную роль в новом фильме "Барби", снова появилась в кукольном образе. Для фотоколла фильма Греты Гервиг в в отеле Four Seasons, Мехико, звезда надела еще один винтажный образ из 90-х популярной игрушки Mattel. Об этом пишет People.

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Красавица австралийского происхождения выглядела безупречно в обтягивающем мини-платье с рукавом 3/4 и разноцветным принтом от Pucci. Робби дополнила ансамбль остроконечными розовыми туфлями на шпильке и светло-розовой стеганой сумочкой Chanel с золотым логотипом. В качестве аксессуаров голивудская звезда выбрала большие неоново-розовые серьги Chanel с двойным логотипом СС и стразами.

Чтобы полностью воплотить образ классической Барби Totally Hair, 33-летняя актриса уложила свои волосы структурными волнами.

За день до этого Робби выбрала еще один ярко-розовый образ, на этот раз напоминающий Барби Earring Magic 1992 года.

Марго Робби на премьере фильма "Барби" Фото: Getty Images

Звезда фильма "Волк с Уолл-Стрит" упорно работала над образами, вдохновленными Барби, на протяжении всего пресс-тура своего фильма, каждый раз выглядя так, будто она выходила прямо из кукольного Дома мечты.

25 июня на фотосессии в Лос-Анджелесе Робби была одета в мини-платье Valentino, напоминающее о Pink & Fabulous Barbie 2015 года.

В Сиднее актриса надела бандажное платье Hervé Léger в черно-белую полоску, завершив ансамбль классическими солнцезащитными очками "кошачий глаз". Своим образом в Австралии Робби отдала дань уважения оригинальной Барби 1959 года. Там же она вышла на публику в платье от Moschino за 1694 доллара из коллекции 2019 года.

Актриса использовала остановку в Южной Корее в пресс-туре, чтобы дебютировать в двух образах. Во-первых, она покорила поклонников дневным нарядом Барби, надев ярко-розовый костюм с юбкой от Versace. Позже для вечернего образа Робби появилась в розовом ансамбле от Versace. Топ платья был с вырезом в форме сердца и украшен кристаллами, сочетаясь с розовой фатиновой юбкой-миди.

Также ранее Марго Робби вышла в свет в ярко-желтом костюме Chanel, а до этого провела экскурсию по домику Барби из фильма.

А пока фанаты ждут премьеры, которая состоится 20 июля, они могут попытать счастья и попробовать снять розовый дом Барби, который находится в Малибу. Копия кукольного дома находится в частном владении.

Также Фокус писал, что Марго Робби повторила винтажный образ Chanel Клаудии Шиффер.